Pe unde eşti, Simona?

Simona Halep a ratat calificarea în sferturile de finală ale Madrid Open, după ce a fost învinsă, ieri, cu scorul de 4-6, 7-5, 7-5, de belgianca Elise Mertens (16 WTA). Pe arena „Manolo Santana” ,Halep a avut în faţă o jucătoare net mai valoroasă decât sportivele pe care le-a întâlnit anterior, astfel că a avut de furcă în faţa belgiencei. Simona nu a jucat rău, insistând pe reverul Elisei de unde veneau greşelile sale. Mai ofensivă decât cum o ştim, Simona părea să nu aibă probleme, dar tot ea a ajutat-o pe Mertens să revină şi, în final, să câştige, dovedind superioritate chiar şi în decisiv, când Simona a avut prima avantaj (3-1, 4-3). „Adversara mea fost foarte puternică, s-a mişcat şi a lovit bine. Nu aş spune că am jucat prost, dar am făcut câteva greşeli. Nu mă gândesc că trebuie să-mi apăr titlul la Roma, ci doar să recuperez şi să văd ce trebuie să îmbunătăţesc. Sunt mulţumită de jocul meu, chiar dacă mă grăbesc uneori. Încrederea vine când câştigi jocuri şi am nevoie de asta. Astăzi a fost o luptă dură pe care nu am câştigat-o”, a spus Halep, după meci. Mertens va evolua în sferturi cu Arîna Sabalenka (Belarus), care a învins-o cu 6-1, 6-2 pe americanca Jessica Pegula.

*În turneul masculin de la Madrid, perechea Horia Tecău / Kevin Krawietz (România/Germania) s-a calificat în optimile de finală, după ce a trecut cu 6-3, 6-4 de echipa Henri Kontinen / Edouard Roger-Vasselin (Finlanda) şi va întâlni echipa favorită numărul 4, Ivan Dodig / Frantisek Polasek (Croaţia/Cehia).