Pe urmele materialelor din Belarus, cu posibil uz militar, sechestrate în drum spre Transnistria. „Suntem nevinovați”, spun reprezentanții companiei din Tiraspol

Articolul „Tone de materiale cu posibil uz militar sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria. Pot fi folosite în fabricația dronelor. Răspunsul avocaților” publicat în exclusivitate în ediția de ieri a cotidianului nostru a provocat reacții imediate. Compania destinatară a mărfii, Moldavizolit, ne-a transmis un mesaj în limba română prin care susține că respinge categoric suspiciunile de implicare în activități militare.

Reprezentanții fabricii din Tiraspol consideră că sunt „acuzați pe nedrept de fabricarea armamentului militar”. Asta în ciuda suspiciunilor ridicate de autoritățile din Republica Moldova.

Pe de altă parte, transportatorii implicați în acest caz au povestit pentru „Ziarul de Iași” cum au ajuns să intre în această afacere și care a fost contribuția lor. În plus, avocatul părților implicate a susținut că ar fi fost contactat de diverși ziariști din străinătate după ce articolul a apărut în „Ziarul de Iași”.

Ce spune Moldavizolit Tiraspol prin intermediul avocaților

În articolul publicat pe 6 august de „Ziarul de Iași” erau prezentate suspiciunile autorităților vamale române care, în vara și toamna anului trecut, au oprit și sechestrat zece TIR-uri încărcate cu materiale compozite provenite din Belarus, pe motiv că acestea ar putea avea dublă utilizare – civilă și militară. Destinatarul transporturilor era uzina Moldavizolit din Tiraspol, regiune separatistă aflată în afara controlului constituțional al Republicii Moldova. Sursele cotidianului nostru aveau suspiciuni că materialele respective ar fi putut fi utilizate în producția de drone sau echipamente militare.

Cazul capătă și o dimensiune geopolitică, având în vedere destinația transportului – regiunea transnistreană, teritoriu separatist prorus, nerecunoscut internațional, dar care funcționează de facto în afara autorității constituționale a Republicii Moldova. Transnistria a avut, tradițional, legături comerciale și strategice cu Moscova. În acest context, orice transport suspectat că ar putea alimenta indirect infrastructura militară din zonă devine un subiect sensibil la nivel regional.

Compania transmite însă că nu a fabricat niciodată drone sau alt tip de armament militar, iar activitatea sa este orientată exclusiv către industrii civile: construcții, auto, electronică și aeronautică.

„Activitatea noastră constă în testarea și dezvoltarea materialelor compozite, care combină fibra de sticlă cu diferite tipuri de plastic, pentru a obține produse cu rezistență crescută. (…) Subscrisa nu am fabricat niciodată drone sau alt tip de armament militar, și nici materiale care ar intra în structura dronelor sau a armamentului militar”, precizează reprezentanții Moldavizolit.

Totuși cum am arătat în articolul precedent, cazul este departe de a fi unul limpede. Autoritățile din Republica Moldova au ridicat în toamna anului trecut licența de export a firmei Moldavizolit din Tiraspol pe fondul suspiciunilor că ar alimenta cu dispozitive militare complexul militar al Rusiei (vezi mai multe detali aici).

Compania scoate din pălărie un raport făcut în România

Regulamentele europene impun restricții asupra exportului, importului și tranzitului anumitor produse considerate sensibile, inclusiv materiale care pot avea dublă utilizare – adică pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și militare. Chiar dacă nu sunt arme propriu-zise, aceste bunuri, precum materialele compozite, echipamentele electronice sau anumite substanțe chimice, sunt supuse unor controale stricte pentru a preveni utilizarea lor în tehnologii de război.

Autoritățile vamale au obligația de a verifica aceste transporturi, mai ales în contextul conflictului din Ucraina și al sancțiunilor impuse Belarusului și Rusiei. Referitor la transporturile reținute, compania susține că acestea nu fac obiectul sancțiunilor economice impuse de Uniunea Europeană, deoarece materialele respective au fost achiziționate în baza unor contracte încheiate înainte ca restricțiile să intre în vigoare. Este vorba despre măsuri europene care limitează importurile din Belarus, ca reacție la sprijinul acordat de acest stat Federației Ruse în contextul războiului din Ucraina.

Cu toate acestea, legislația permite derularea unor contracte comerciale deja semnate, cu condiția ca livrările să fie finalizate într-un anumit interval de timp. Potrivit Moldavizolit, marfa reținută se încadrează în această excepție. În plus, compania subliniază că expertiza realizată de Agenția Națională de Control al Exporturilor (ANCEX) a stabilit că țesătura din fibră de sticlă în cauză nu este considerată material cu dublă utilizare și poate fi folosită doar în aplicații civile.

Din aceeași pălărie apare și un consilier american

Compania din Tiraspol mai spune că, în lipsa importurilor din Belarus, continuă să lucreze cu același tip de material, importat din China, fără niciun fel de opreliști la vamă și subliniază că este vorba de același produs. „Marfa este identică cu cea reținută de BVF Albița”, au spus aceștia.

În plus, argumentează Moldavizolit prin reprezentantul său legal, avocatul Dragomir Tomașeschi, în 2023, consilierul secției politico-economice a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Andrew Freeman, a desfășurat o verificare la sediul fabricii din Tiraspol. Potrivit companiei, acest control ar fi avut drept rezultat asigurarea că „subscrisa desfășurăm o activitate licită, neavând nicio tangență cu războiul din Ucraina”.

S-a formulat plângere penală

Între timp, în vămile Albița din județul Vaslui și Sculeni din Iași, transporturile de țesătură de fibră de sticlă rămân sub sechestru, iar autoritățile vamale române au formulat o plângere penală pentru fals în acte, dosarul fiind în lucru la Parchet.

Avocații firmelor implicate cer ridicarea sechestrului și au invocat la rândul lor expertiza ANCEX ca probă în sprijinul caracterului civil al materialelor. „La vama Albița sunt nouă din cele zece camioane, iar în Sculeni este unul dintre TIR-uri”, a detaliat Dragomir Tomașeschi.

Transportatorii au luat comanda prin intermediul Bursei Europene

Între timp, companiile transportatoare își calculează pagubele. „Ziarul de Iași” a stat de vorbă cu Mihai Marcoci, transportator din Republica Moldova, administrator al companiei Nicaem Trans SRL.

„Firmele de transport din România au realizat transportul din Belarus până la vama Albița prin compania mea, iar eu am accesat această comandă prin Bursa Europeană de transport. Aveam camioane atunci în Belarus, trebuia să transportăm repede marfa, să nu cădem sub sancțiuni. La noi în acte totul era curat, Labara SRO mi-a achitat transportul total, dar mașinile sunt reținute în vamă”, a declarat Mihai Marcoci.

Transportatorul a mai explicat că din patru din cele cinci transporturi reținute în vama Albița în septembrie – octombrie au fost contractate de el și dirijate mai departe către alte companii, printre care și două din Iași. În cazul uneia dintre aceste companii, camioanele au putut fi descărcate și recent au părăsit vama, în timp ce marfa a rămas la Albița. Celelalte TIR-uri sunt însă în continuare imobilizate în vamă.

„Labara SRO (n.r. compania cehă care e proprietara încărcăturii), ar trebui să achite în vamă câte o sută de euro pe zi pentru staționare, dar zice că nu achită nimic până la încheierea anchetelor penale deschise în acest caz. La rândul lor, transportatorii cer bani de la mine pentru că nu își pot folosi mașinile, dar eu de unde să le dau?”, ne-a mai spus Marcoci.

Cotidianul nostru a trimis un mail marți, 05 august 2025, către oficialii firmei Labara SRO și a solicitat un punct de vedere pe această temă, dar până la ora publicării acestui material încă nu a primit un răspuns.

Se așteaptă o decizie a instanței

Situația rămâne deschisă, atât din perspectiva anchetelor penale aflate în derulare în România, cât și din cea a companiilor implicate, care solicită ridicarea sechestrului și despăgubiri. În timp ce Moldavizolit își apără poziția și susține că activitatea sa este exclusiv civilă, transportatorii reclamă pierderi tot mai greu de acoperit. Dosarul urmează să fie analizat în instanță, iar deznodământul său ar putea avea implicații nu doar comerciale, ci și geopolitice, într-un context de securitate fragil, pe un traseu de transport care traversează granițe sensibile.

Avocatul Dragomir Tomașeschi a contactat telefonic reporterii „Ziarului de Iași” și le-a spus că, pe parcursul zilei de ieri, a fost contactat de jurnaliști străini, care s-ar fi interesat de acest caz după ce a fost publicat de către cotidianului nostru. „Ziarul de Iași” va urmări evoluția cazului. Am solicitat un punct de vedere oficial de la conducerea Vămii Albița, dar aceștia nu au dorit să comenteze. Mâine vom prezenta, pe larg, acuzațiile vameșilor care au oprit transporturile și cum justifică aceștia sechestrarea TIR-urilor.

Publicitate și alte recomandări video