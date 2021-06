Pedeapsă blândă pentru un şofer cu permis fals care a rănit un om nevinovat

Faptele pentru care a fost judecat Constantin Lazăr s-au petrecut pe 22 decembrie 2016. Puţin după prânz, acesta se deplasa cu o Skoda pe direcţia Iaşi – Leţcani. Pe raza comunei Valea Lupului, în dreptul Transelectrica, a pierdut controlul volanului, intrând în coliziune cu un Opel Corsa condus regulamentar de A.I., pe care l-a răsturnat pe câmp. Skoda a fost aruncată înapoi pe sensul normal de mers, unde a acroşat un Opel Combo. În urma accidentului, A.I. a avut nevoie de peste două luni de îngrijiri medicale, Lazăr scăpând nevătămat. În faţa poliţiştilor, el a admis că a băut un pahar de vin înainte de a se urca la volan. Avea o alcoolemie de 0,25‰ în aerul expirat.

Lazăr a fost trimis în judecată pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără permis şi uz de fals. Inculpatul a recunoscut comiterea primei infracţiuni, dar le-a negat pe celelalte două, prezentând un permis de conducere italian. Judecătorii au făcut demersurile necesare pe lângă autorităţile italiene în vederea obţinerii unui specimen de permis pentru a face comparaţia, dar fără succes. Totuşi, ambasada României în Italia a comunicat că în Registrul Auto Italian nu există nicio înregistrare care să se potrivească cu datele de identitate ale lui Lazăr, iar numerotarea de pe permisul prezentat de acesta nu este cea folosită în permisele italiene. Nici interogarea în aplicaţia europeană EUCARIS nu a dat vreun rezultat pozitiv. Judecătorii au remarcat că permisul părea a fi "completat" cu fotografia inculpatului. Acesta a spus că şi-a uitat permisul în buzunarul unor pantaloni, iar fotografia s-ar fi desprins la spălare. Ar fi lipit-o singur, apărare care nu a fost acceptată de magistraţi. În plus, categoria B ar fi fost obţinută în 1987, "dată la care circulaţia persoanelor în afara frontierelor României era supusă unor restricţii severe", după cum au remarcat judecătorii. Ar fi obţinut categoraia A în 1997, iar categoria C în 1999. Aceasta însemna că ar fi urmat şcoala de şoferi de trei ori, fără ca în arhivele italiene să existe măcar o singură însemnare.

Magistraţii Judecătoriei l-au găsit vinovat pe Lazăr de tustrele capete de acuzare, dar sentinţele au fost relativ uşoare. Pentru conducere fără permis, lui Lazăr i s-a aplicat pedeapsa minimă de un an de închisoare, maximul putând urca până la 5 ani. Pentru uz de fals, faptă pedepsită cu închisoarea între 3 luni şi 2 ani, Lazăr a fost condamnat la 4 luni de închisoare. Vătămarea corporală, condamnată cu închisoarea între trei luni şi un an, i-a adus şoferului o condamnare la 5 luni. Prin contopirea pedepselor, a rezultat o condamnare finală la 1 an şi 3 luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. În plus, el nu va mai avea voie să conducă autovehicule timp de 2 ani. Firma de asigurări va trebui să plătească lui A.I. 17.000 de euro, ca daune morale. Sentinţa Judecătoriei a fost atacată de Lazăr în faţa Curţii de Apel.