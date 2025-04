Peisaje de iarna veritabilă în multe zone din județ azi dimineață, cu zăpadă de peste 5 cm, și ninge în continuare

Elementul caracteristic al acestei perioade este dat de răcirea accentuată și persistentă, ce va limita maximele de temperatură pe parcursul următoarei săptămâni sub 10C și chiar sub 5C în regiunile nordice. Se tot vorbește de revenirea iernii, ceea ce se va întâmpla însă doar în regiunea montană și în areale din nord-vestul Moldovei sau Subcarpați. În rest, trebuie să înțelegem că primăvara are mofturile ei și câțiva fulgi sau chiar și un strat efemer de zăpadă fac parte din specificul meteorologic al răcirilor masive de primăvară cu toate riscurile asociate.