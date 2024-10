Pelerinajul auto spre Iași, sub ochii viitorului președinte: 70 de kilometri în trei ore, de la Pașcani

Una dintre cele mai vechi teme de dezbatere între istoricii ieșeni este legată de neonorarea promisiunilor făcute dinspre capitală pentru Iași și Moldova, după momentul unirii de la 1859. A fost nevoie de 165 de ani ca să înceapă lucrările la drumul de mare viteză care să lege Bucureștiul de Iași, promis când Iașul a fost de acord să fie mutată capitala României la București.

Dar asupra unui lucru s-au pus de acord toți istoricii – de la 1859, politicienii și-au amintit de Iași doar când au avut chef. Și dacă în urmă cu 100-150 de ani am avut politicieni a căror prezență la Iași ar fi fost motiv de mândrie, oameni care au marcat pentru totdeauna istoria României, după Revoluție avem doar o paradă de personaje fade și ghidate de propriul interes. Personaje a căror vizită la Iași n-ar fi decât simbolică, pentru hrănit orgolii.

Doar că aici, la Iași, nici orgoliile nu mai țin de foame. Prima autostradă care străbate Moldova, A7, sparge județul departe de fosta capitală. La vreo 70 de kilometri, dar e ca și cum ar fi 300. Oamenii care au venit duminică, spre Iași, au bifat la rândul lor recorduri, cum au fost și cele ale pelerinajului la Sfânta Parascheva de anul acesta. Ruta Pașcani-Iași, duminică la amiază, fără accidente și doar cu aglomerația provocată de drumul pelerinilor, a durat 3 ore. De trei ori mai mult, inuman de mult. Relatările celor care trec prin Podu Iloaiei spun că semafoarele nu fac o diferență majoră, mai ales în aglomerație. Și decât să faci 3 ore până la Pașcani să te poți urca pe autostrada spre București, mai bine o iei prin Vaslui și treci de Tișița în timpul ăsta, urcând pe autostradă undeva pe-acolo.

O să înceapă să devină un Est Sălbatic la Podu Iloaiei în scurt timp: șoferii disperați merg pe drumuri de tractoare, prin mijlocul câmpului, să scape de aglomerații, iar localnici au început să lase capcane de spart roțile pe-acolo, că le umplu casele de praf și le distrug drumurile care n-au fost făcute pentru trafic auto. Mai nou, pe un grup de Facebook un șofer povestea că mai mulți adulți ar fi aruncat cu bolovani în mașinile care mergeau pe drumul de țară.

Ca să nu spunem că suntem în Vestul Sălbatic, doar fără indieni, spunem elegant că lipsesc în continuare investițiile concrete în infrastructura din Moldova, altele decât cele picate din cer, reușite din strofocările unui manager, ale unui director, chiar și ale unui primar sau făcute la presiunile Uniunii Europene. De aceea mi se par rușinoase aceste apariții în campanie ale mai-marilor candidați la prezidențiale. Că sigur n-au venit un pic pe la Pașcani, duminică după-amiază, să facă 3 ore pe-un drum de-o oră. Vin și le vorbesc oamenilor despre viitor, pace, rugăciune și solidaritate, dar nu le pot face un drum drept ca să ajungă ușor și în siguranță la pelerinajul la care îi îndeamnă să vină an de an. Sau măcar un pod peste o cale ferată, la Podu Iloaiei, sau o centură pentru un oraș de 10.000 de locuitori.

Ieri au fost la Iași doi foști prim-miniștri, ambii candidați la prezidențiale, de la partidele din alianță care nu mai sunt aliate, PSD și PNL, ce au vizitat două obiective la Iași la care ar trebui să le fie rușine să taie panglica oficială. O Unitate de Primire a Urgențelor, de care era nevoie acum 20 de ani, și un spital regional de urgențe, care momentan e doar o groapă mare, care e promis de 20 de ani. Nu știu cui e de folos, că dacă ar fi să-i aștepte ieșenii, posibil s-o fi făcut cu bolovani și capcane pentru mașini, ca la Podu Iloaiei. Iar efectivele de partid sigur nu i-au primit cu brațele deschise: PSD a impus candidați de la București pe listele din Iași, PNL e în picaj liber, iar oamenii din partid nu știu cum să pară că stau lângă Ciucă fără să se prindă nimeni că-l vor trânti în secunda în care va lua 7% la prezidențiale.

Au mai venit: domnul Geoană, cu un trecut atât de întortocheat încât te strânge în spate nonșalanța proeuropeană de care dă dovadă astăzi; Cristian Diaconescu, de care lumea mai știa că există doar pentru că apare pe la Digi24 să comenteze una-alta; George Simion, care a spus la toată presa că merge la Oradea și a venit cu Gigi Becali să se lipească de scena cu preoții. O surpriză a fost Elena Lasconi, care după ce a stat discret în mulțime, departe de scenă, a făcut 10 fotografii și a plecat.

Dar cu ce ne încălzește pe noi că au venit toți acești oameni la Iași? Cum ne ajută prezența lor, când o voce puternică a Iașului și a Moldovei lipsește din Executiv de măcar 15 ani? Rămânem doar cu speranța că toți acești candidați au stat măcar până la predica mitropolitului Teofan, care a vorbit nu doar despre importanța pelerinajului, ci și despre dorința pelerinilor de a fi ascultați de autorități. Ca unele decizii să fie luate și din suflet sau din credință, nu doar din interese politice, adesea meschine. Dacă n-o fac pentru istoria Moldovei, poate politicienii se vor gândi la consătenii lor, că vin din aceleași orașe și județe ca ei, și care-și risca viața an de an să se închine la Sfânta Parascheva. Nu pot lărgi străzile să facă rândurile de pelerini mai scurte, dar se pot asigura că nu fac 70 de kilometri în 3 ore.

