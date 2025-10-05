MICA PUBLICITATE
Local

UPDATE FOTO Pelerinajul la Moaștele Sfintei Parascheva a început deja din această duminică, chiar dacă data deschiderii oficiale este 8 octombrie

De Redacția
duminică, 05 octombrie 2025, 11:57
Sunt câteva sute de pelerini în curtea interioară a Catedralei Mitropolitane, iar rândul nu mai încape, ca de obicei, de-a lungul bisericii, ci șerpuiește pe alei până aproape de intrarea de pe pietonalul Ștefan cel Mare.

Pelerinii se grăbesc și pentru că este ziua cu cea mai frumoasă vreme din această săptămână. De luni sunt anunțate ploi zilnic, pe toată durata zilei, iar temperaturile nu vor depăși 11-12 grade. Pelerinii speră că de săptămâna viitoare, în apropierea hramului, vremea să se îndrepte.

Etichete: Catedrala Mitropolitană, moaste Sfanta Parascheva, pelerinaj Sfanta Parascheva

