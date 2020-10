Pelerinajul lipsă

Întâmplarea face ca intelectualitatea românească să se fi închegat relativ târziu, în contextul cultural iluminist, romantic şi pozitivist. Acestea au avut şi componente atee, anticlericale ori antibisericeşti. Intelectualitatea a dobândit astfel o atitudine cel puţin rezervată în raport cu mistica populară, de care bisericile istorice nu se puteau delimita, din simplul motiv că ea face parte din tradiţia lor vie. Dar în ciuda reţinerilor formale, intelectualitatea nu s-a grăbit, decât cu rare excepţii, să se despartă de biserică, întrucât aceasta ar fi însemnat să se îndepărteze de popor. Or cunoaşterea şi educarea poporului s-au constituit de la început chiar, în raţiunea ei de a fi. Modele intelectuale franţuzeşti au fost preluate adesea necritic şi imitativ, legitimând astfel contrareacţia spiritului şi a curentului critic în cultura noastră, curent care a venit la pachet cu cel tradiţionalist şi conservator. A le nega legitimitatea a posteriori ar echivala cu o atitudine ilogică, antiistorică şi arogantă. Nu puteam prelua ad litteram paradigmele intelectuale protestante. Desigur ideile circulă nestingherit în lumea modernă, frontierele se spiritualizează, diferenţele religioase se văd cu ochiul liber şi generează întrebări, curiozităţi ori atitudini critice. Dar a-ţi imagina că poţi pune între paranteze secole de practiceă religioasă, de dragul alinierii la mode contemporane, concepte ori ideologii este curată copilărie. Trebuie să admitem că ritmul schimbărilor în bisericile istorice este diferit de cel din lumea conceptelor ştiinţifice, a ideologiilor ori a tehnologiilor. Pur şi simplu, unele instituţii au, în economia generală a timpului, raţiunea de a conserva ceea ce tot timpul a meşteşugit în lucrarea lor tenace, şi de a se întredeschide prudent. Nu totul se supune pe lumea asta fervorii/ demonului schimbării cu orice preţ. Poate ar merita să reflectăm cu un dram de smerenie, pe cât posibil, la aceea că lumea divină nu poate fi cunoscută cu instrumente lumeşti, experimentală, oricât de ştiinţifice şi bine intenţionate (atunci când sunt) pretind a fi.

Molima din aceste zile/ani ne-a surprins şi ne-a descentrat ca societate. Ea s-a insinuat ca actor principal în vieţile noastre, a dobândit o poziţie supradimensionată şi ne-a răsturnat planurile de viaţă. Caracterul ei violent şi abrupt ne-a fragilizat psihic şi societal. Nimic nu va mai fi la fel, probabil, după ce ea se va fi încheiat. Pentru că istoria se face sub ochii noştri, ca urmare a fracturii universale pe care ea a provocat-o. Suntem abia la începutul unei pandemii a frustrărilor, care a scurtcircuitat lumea în care trăim. De aceea simţim „enorm” şi vedem „monstruos”, vorba lui nenea Iancu. Entităţi instituţionale cu care coabitam paşnic, chiar dacă uneori mai cârteam, precum biserica, s-au metamorfozat pentru unii în inamic public. I se fac acesteia adevărate procese de intenţie. Pe celălalt versant, poporul este convins că biserica este un spaţiu al mântuirii şi nu al contaminării.

Mulţi văd în fenomenul pelerinajelor o manifestare vetustă a religiozităţii şi un pretext pentru biserică de a-şi rotunji veniturile. Să se reducă pelerinajele la atât? Să fi descoperit noi cheia mistică a fenomenului, prin simpla suprapunere cu cea sociologică? De unde vine această credinţă copilărească ce pretinde că înţelege totul şi în scurt timp? Riscăm, din păcate, prin aceste simplificări pretins ştiinţifice să provocăm falii în societatea românească, atât de fragilă şi atât de pervertită de experimentele cel puţin îndoielnice la care a fost supusă în ultimele decenii. Trăind sub imperiul fricii de pandemie am ajuns să suspectăm biserica de intenţii ascunse. A ajuns ea să aibă o agendă diferită şi opusă traseului pandemiei? Înainte de a cădea în pandemia urii şi a suspiciunii generalizate, s-ar cuveni cred să ne oprim o clipă şi să încercăm a ne bucura de ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit mai de preţ: capacitatea de a iubi, de a gândi şi de a fi liberi. Puse în acord, elementele acestei treimi ne-ar ajuta să trecem cu mai multă încredere şi împreună, nu unii împotriva altora, prin încercările timpului de astăzi.

De veacuri bune, pelerini de pretutindeni vin la Iaşi, la moaştele Sfintei Parascheva. Nu vin cei care nu cred în moaşte. E dreptul lor, de nimeni contestat. Nu cred în „dictatura medicală”, nici în agenda ascunsă a autorităţilor laice, acolo unde controlul public al puterilor statului funcţionează. Dar cred în dialog, în nevoia de cunoaştere neinhibată ideologic a fenomenului religios, în puterea empatiei şi a solidarităţii. Mai cred că autorităţile laice nu au epuizat soluţiile în gestionarea echilibrată a pandemiei şi în dialogul cu biserica. De asemenea, cred că este periculos să lăsăm să se insinueze în societate ideea că biserica ignoră ori boicotează logica medicală în vremuri de pandemie, de dragul interesului ei. Este absurd şi insidios pentru solidaritatea naţională să laşi prejudecăţile să circule nestingherit. E loc pentru tact şi diplomaţie. Le-a epuizat oare guvernul? Mai are timp să reflecteze, înainte ca deciziile să se întoarcă împotriva lui, din lipsă de înţelepciune şi spirit de prevedere.

Mihai Dorin este istoric şi publicist