Pelerinii continuă să vină valuri la racla Cuvioasei Parascheva. Cele 100 de autocare ajunse de la Voluntari au dat traficul peste cap marți dimineața

Atmosferă de mare sărbătoare la Iași, unde continuă unul dintre cele mai importante pelerinaje ortodoxe din România, dedicat Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Este a doua zi de hram, iar mii de credincioși, veniți din toate colțurile țării, stau la rând pe traseul tradițional din jurul Catedralei Mitropolitane, pentru a se închina la racla cu sfintele moaște.

În ciuda vremii ploioase de ieri, evlavia credincioșilor nu a fost umbrită. În dimineața zilei de 8 octombrie, Sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva au fost scoase din Catedrală în cadrul unei procesiuni pline de solemnitate, oficiată de un sobor de preoți și diaconi, în prezența Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Programul liturgic a continuat cu Miezonoptica și Utrenia, iar de la ora 9:00, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie.

Încă de la primele ore ale dimineții, rândul alcătuit din primii pelerini se întindea pe o distanță mare, ajungând dincolo de intersecția străzilor Sfântul Andrei și Ipsilanti Vodă. La amiază, în jurul orei 15.00, coada pelerinilor ajungea în zona străzii Arhitect G.M. Cantacuzino. De asemenea, potrivit credincioșilor prezenți, timpul de așteptare pentru a ajunge în fața raclei a fost pe parcursul zilei de ieri de aproximativ două ore.

,,Sunt din Belcești, de asta am și venit mai devreme să mă închin, ca să zic așa. Mă rog pentru sănătate, pentru că aceasta este cea mai importantă”, a spus Marina, o tânără în vârstă de 28 de ani.

În jurul Catedralei, rugăciunile s-au împletit cu cântecele bisericești, iar atmosfera a fost una de profundă emoție și recunoștință.

Sunt așteptați mii de pelerini

Ca în fiecare an, prima zi a pelerinajului a adus și o aglomerație mai mare în oraș, dată fiind sosirea celor peste 100 de autocare cu pelerini din Voluntari, încă de la primele ore ale dimineții. Astăzi, credincioșii continuă să vină în valuri, purtând în suflet credința și nădejdea că Sfânta îi va binecuvânta.

Voluntarii și autoritățile asigură buna desfășurare a pelerinajului, astfel încât fiecare credincios să poată ajunge în liniște și pace la raclă.

Pentru ca pelerinii să poată primi informațiile necesare privind programul și organizarea, Arhiepiscopia Iașilor a pus la dispoziție două numere de telefon – 0757.579.100 și 0757.033.466, disponibile pe întreaga durată a pelerinajului, între 8 și 15 octombrie. De asemenea, pe platformele doxologia.ro și mmb.ro poate fi urmărită în timp real poziția capătului rândului de închinători, pentru o mai bună orientare.

„Calea Sfinților” va avea loc duminică

Sărbătoarea va continua în zilele următoare cu două momente de mare încărcătură spirituală. Sâmbătă, 11 octombrie, la ora 23.30, vor fi întâmpinate la aeroport moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Tesalonic, Grecia. La scurt timp, în jurul orei 23.50, racla cu sfintele moaște va fi adusă la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde va fi așezată alături de racla Sfintei Parascheva, pentru ca pelerinii să se poată închina ambelor odoare sfinte.

Duminică, 12 octombrie, de la ora 19.00, va avea loc procesiunea „Calea Sfinților”, un moment așteptat de rugăciune și bucurie duhovnicească, în care sfintele moaște ale Sfintei Parascheva și Sfântului Grigorie Palama vor fi purtate prin centrul orașului, în cântări și rugăciuni, spre binecuvântarea întregii comunități.

