Penaliada de la Iași: Condamnată, apoi pusă șefă. Va primi 500.000 lei de la stat

C ine credea că fosta şefă de la Cadastru din vremea PDL, condamnata penal Narciza Nedelcu, va ajunge înapoi şefă aici? Ieri, «minunea» s-a întâmplat. Și asta deşi instanţa consideră că aceasta nu trebuie să aibă drept la funcţii publice, ba chiar nici măcar drept de vot. Cum poate să aibă ea îndreptăţire la a conduce o instituţie importantă a statului? Până la apariţia altor indicii, totul pare să fie o scăpare în sentinţă: nu se spune nimic de funcţia pe care Nedelcu o ocupa la data deschiderii dosarului DNA. Ziua de ieri avea să aducă o altă «bombă»: după ce şeful DSP Iaşi a fost avansat director în minister, se pare că nimeni altcineva nu a fost găsit competent să-i ocupe locul de şef rămas liber la Iaşi decât soţia lui ( CITEȘTE AICI)

Sentinţa pronunţată de Curtea de Apel Iaşi pe 2 iulie, prin care fostul director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi, Narciza Nedelcu, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare, s-a oprit exact cât să nu-i afecteze dreptul de a-şi relua funcţia. Prin urmare, de ieri, OCPI are un alt şef. Narciza Nedelcu a fost numită director al Oficiului în 2009, la câteva luni după ce PDL a preluat guvernarea. A „rezistat” în funcţie până în iunie 2012, când deja era deschis la DNA un dosar pe numele ei şi al unor subordonaţi sub suspiciunea de fals, uz de fals şi abuz în serviciu. După ce, anul trecut, întreg lotul fusese achitat la Tribunal, instanţa Curţii de Apel a întors cu două săptămâni în urmă toată sentinţa. Narciza Nedelcu are termen de încercare cei trei ani, după care vor începe să curgă alţi cinci în care i s-au interzis unele drepturi - cel de a alege şi a fi ales, şi cel de ocupare a unei funcţii de exercitare a autorităţii statului. Nu şi ocuparea funcţiei/ profesiei în care se afla atunci când a săvârşit fapta, arată sentinţa, posibil dintr-o scăpare, căci altfel pare absolut de neînţeles.

Va primi jumătate de milion de lei

Totodată, aceeaşi nemenţionare de mai sus face ca salariile restante pe care ar urma să le încaseze pentru cei opt ani scurşi de când Agenţia Naţională de Cadastru a suspendat-o din funcţie să însumeze aproximativ 500.000 lei, mai mult decât prejudiciul imputat, 380.000, plus cheltuielile de judecată. Am încercat să aflăm ce va face Narciza Nedelcu în calitate de director al OCPI. „Sunt într-o şedinţă, nu pot vorbi”, a spus ea, când a aflat că e căutată de Ziarul de Iaşi. Ulterior, nu a mai răspuns la telefon. Am încercat să aflăm şi punctul de vedere al ANCPI Bucureşti, însă fără succes. Surse anonime ne-au informat că Nedelcu a fost chemată zilele acestea la Bucureşti, pentru a o convinge să demisioneze. Nu se ştie însă răspunsul ei. Întoarcerea ei la OCPI a încheiat însă detaşarea actualului director, Bogdan Şavlovschi. Aşadar, dacă şi Narciza Nedelcu va pleca, şefia Oficiului ieşean de cadastru va rămâne vacantă. Dar dacă nu va pleca?

Printr-o coincidenţă interesantă, cu doar două zile înainte de pronunţarea sentinţei în cazul Nedelcu – de fapt, doar o zi, pentru că judecătorii au aplicat o ultimă amânare de la 1 pentru 2 iulie - a fost pus în dezbatere publică proiectul unei hotărâri de guvern. Documentul, afişat în dimineaţa zilei de 30 iunie pe pagina de internet a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, se referă la modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care era valabil din 2012. Sunt adăugate atât prevederi de ordin tehnic, cât şi modificări precum renunţarea la numărul fix de posturi (2.880), atribuţii ale directorului general al ANCPI, extinderea competenţelor profesionale (absolvite) ale directorilor de oficii. Cele zece zile în care puteau fi formulate propuneri au expirat, astfel că guvernul urmează să adopte prin hotărâre noul regulament în zilele următoare. Rămâne aşadar de văzut dacă asta va remedia sau nu situaţia ruşinoasă de la OCPI Iaşi.

La solicitarea Ziarului de Iași, directorul ANCPI a explicat aseara târziu printr-un comunicat de ce nu o poate demite pe loc pe Narciza Nedelcu. Explicațiile lui Laurențiu Blaga completează sentința Curții de Apel Iași care a condamnat-o pe fosta - și, iată, actuala - șefă a OCPI Iași la trei ani de închisoare cu suspendare, dar pedeapsa accesorie (complementară) prin care i se interzic unele drepturi va începe să curgă abia după expirarea acestui termen de încercare. Aflăm astfel că Nedelcu a ocupat funcția în urma unui concurs și că este angajată cu contract individual de muncă. Vă prezentm integral punctul de vedere al directorului ANCPI:

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), face următoarele precizări cu privire la numirea doamnei Narciza NEDELCU în funcția de director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Iași, după ce aceasta a fost condamnată definitiv la 3 ani cu suspendare pentru săvârsirea infracțiunii de abuz în serviciu, prin decizia penală nr. 377/02.07.2020 pronunțată în dosarul penal nr. 4264/99/2015:

Doamna Narciza NEDELCU ocupă postul de director al OCPI Iași în temeiul unui contract individual de muncă, încheiat în anul 2009, în urma organizării unui concurs.

În momentul în care a început urmărirea penală împotriva doamnei Narciza NEDELCU, director al OCPI Iași, pentru săvârsirea infractiunii de abuz în serviciu, conducerea ANCPI a decis suspendarea acesteia din funcție, deși legislația în vigoare nu prevedea această măsură ca fiind obligatorie.

Astfel, contractul individual de muncă al doamnei Narciza NEDELCU a fost suspendat, în temeiul prevederilor art. 52 alin. 1 lit. b din Codul muncii, potrivit căruia: „Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situatii: (...) b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecatoreşti”.

„Ținând cont de angajamentele de integritate asumate de actualul guvern, ne-am fi dorit să nu ne confruntăm cu o asemenea situație neplacută, însă, dată fiind decizia instanței, suntem obligați să luăm act de aceasta și să o respectăm”, a precizat Laurențiu Alexandru BLAGA, președinte – director general al ANCPI.

Astfel, în prezent, doamna Narciza NEDELCU nu poate fi demisă. Potrivit art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, contractul individual de muncă încetează de drept ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

Mai mult decât atât, prin Decizia nr. 15/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov - Secţia civilă în Dosarul nr. 3.485/62/2015 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, stabilind că dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că sunt aplicabile numai în situaţia în care condamnatul execută efectiv pedeapsa în penitenciar, fiind în imposibilitate fizică de a se prezenta la locul de muncă.

Mai precizăm că, prin acceaşi decizie, pronunţată în dosarul penal nr. 4264/99/2015, instanţa de judecată a dispus, de asemenea, suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a, teza a II-a si lit. b din Codul penal din 1968.

Așadar, ca urmare a deciziei instanței de judecată, ANCPI a fost obligată să înceteze suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Narciza NEDELCU și să o repună în funcția deținută anterior.