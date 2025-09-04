Pensii de aproape 450 milioane de lei lunar, la Iași. Frica că nu mai sunt bani pentru pensionari, contrazisă de Casa de Pensii

Luna trecută, în județul Iași s-au plătit aproape 450,5 milioane de lei pensii pentru 158.900 de pensionari, potrivit datelor transmise de Maria Andronache, directoarea Casei Județene de Pensii Iași. Cei mai mulți dintre ei, 150.249 de pensionari, sunt din sistemul de asigurări sociale de stat, iar la nivel național sunt 4,5 milioane.

În medie, fiecare pensionar ieșean de asigurări sociale a primit 2.685 de lei pe lună, cu 129 de lei mai puțin decât media națională de 2.814 lei, potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), aferente lunii august 2025.

În ce județe sunt pensii medii mai mari decât în Iași?

În alte județe, unde sunt chiar mai mulți pensionari decât în județul nostru, pensiile medii sunt mai mari, semn al unui nivel de trai mai ridicat și al veniturilor mai mari din trecut. De exemplu, în Prahova, cu 187.945 de pensionari, pensia medie a fost de 3.017 lei în luna august, iar în Cluj, cu 177.038 de pensionari, pensia medie a fost în aceeași perioadă de 2.886 lei. În Brașov, cu 145.429 de pensionari, pensia medie a urcat în același timp la 3.325 lei.

În București, sectorul 6, cu 89.188 de pensionari, pensia medie a fost de 3.650 lei luna precedentă, cea mai mare din țară. Cea mai mică pensie medie s-a înregistrat în Botoșani, respectiv 2.228 lei pentru 75.975 pensionari.

CNPP a venit cu precizări, zilele trecute, în urma apariției unor informații conform cărora plata pensiilor ar fi pusă în pericol. „Sunt bani de pensii. Fondurile necesare achitării drepturilor bănești sunt asigurate permanent și nu au existat și nu vor exista sincope în achitarea lunară a acestora”, a arătat instituția.

Calendarul plăților pentru septembrie 2025

Drept urmare, plata pensiilor se va face luna asta conform calendarului oficial. Pentru pensionarii care primesc drepturile bănești prin Poșta Română, distribuirea pensiilor a început deja de luni, 1 septembrie, și va continua până pe 15 septembrie. Pensionarii care primesc pensia pe card vor avea banii disponibili în cont pe 12 septembrie, iar pentru pensionarii nerezidenți, plata prin transfer bancar internațional se va efectua pe 20 septembrie, potrivit CNPP.

Publicitate și alte recomandări video