Pensiile rămân la nivelul de la 1 ianuarie. Cîțu: Punctul de pensie este mai mare ca anul trecut

Premierul Florin Cîțu a spus că pensiile sunt mai mari anul acesta față de nivelul din 2020 iar astfel acestea vor rămâne la nivelul stabilit de la 1 ianuarie.

"Pensiile vor fi mai mari ca anul trecut, deci anul acesta punctul de pensie este mai mare ca anul trecut. Pensiile au crescut 14%. Asta înseamnă că anul acesta, deja începem anul cu cheltuieli mai mari cu pensiile de aproape 9 miliarde de lei de la începutul anului, aproape 1% PIB trebuie să găsim acești bani", a declarat Cîțu.

Acesta declarase anterior că, în ceea ce privește pensiile, “trebuie să ne uităm pe termen lung”.

„Cheltuilelile cu pensiile cresc în acest an cu aproape 8 miliarde de lei. Deja cresc cheltuielile și alocațiile cu înca 2,3 miliarde de lei. 11 miliarde în plus. Pensiile anul acesta vor fi mai mari decât pensiile de anul trecut, asta e cert și bugetul se construiește pe legislația în vigoare. Coaliția are un obiectiv foarte clar, pensiile să fie bazate pe contributivitate. Punctul de pensie în 2021 este mai mare decât în 2020. Ne uităm la mai multe variante dar când discutăm despre pensii trebuie să ne uităm pe termen lung”, a declarat, săptămâna trecută, premierul Florin Cîțu.

