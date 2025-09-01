Pensiile speciale ale magistraților, cât o autostradă pe an. În timp ce Bolojan se chinuie să schimbe legea, încă un ieșean „special” a ieșit la pensie: 20.500 euro/lună/ Top 5 pensii la Iași

Guvernul Bolojan a adoptat vineri proiectul de lege privind pensiile magistraților și urmează luni asumarea în Parlament, însă subiectul rămâne unul extrem de fierbinte. Magistrații din toată țara protestează împotriva schimbărilor, Bruxelles-ul cere reformă, iar ceilalți români cer echitate. În timp ce pe agenda politică se discută despre creșterea vârstei de pensionare și limitarea cuantumului pensiilor, la Iași încă apar noi cazuri de pensionari „speciali” care vor încasa sume colosale toată viața. Marian Enache, fost președinte și judecător al Curții Constituționale, va primi 20.500 euro lunar din trei pensii, dintre care două speciale – pensia de fost președinte CCR și pensia de fost deputat, pe lângă pensia de avocat.

Pentru a înțelege proporțiile și cât de mult înseamnă pentru bugetul statului aceste pensii speciale, „Ziarul de Iași” a făcut o estimare: dacă luăm ca reper o medie de 25.000 lei net pe lună, cei 303 magistrați din județul Iași ar încasa anual aproximativ 18,2 milioane de euro. La nivel național, cei peste 5.600 de magistrați ar putea costa bugetul de stat în jur de 336 milioane de euro pe an, suficient cât să finanțeze o porțiune de autostradă, că tot ducem lipsă. Sume cu adevărat exorbitante.

Ani de zile, tentativele de reformă au eșuat fie în fața Curții Constituționale a României (CCR), fie sub presiunea unui sistem care și-a apărat privilegiile. Acum, Guvernul a făcut deja pasul decisiv: proiectul prevede creșterea graduală a vârstei de pensionare la 65 de ani, vechime de 35 de ani (dintre care 25 de ani în magistratură), precum și limitarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net. În plus, pentru pensionarea anticipată va exista o penalizare de 2% pe an până la atingerea vârstei standard. Judecătorii CCR nu sunt însă incluși în acest proiect, deoarece sunt reglementați prin altă lege.

Magistrații se pensionează acum mult mai devreme decât restul angajaților, iar pensiile lor nu se calculează în funcție de contribuțiile plătite, ci reprezintă 80% din ultimele salarii brute, la care se adaugă, în unele cazuri, și sporurile.

La fel ca în toată țara, și în județul Iași diferențele dintre pensiile speciale și cele bazate pe contributivitate sunt izbitoare și greu de justificat. Cea mai mare pensie obținută în județul Iași pe baza contributivității vine după aproape 50 de ani de muncă, mai exact 49 de ani și 9 luni. Beneficiarul a avut venituri mari și a contribuit la stat pe măsură, astfel că pensia sa ajunge azi la 37.063 lei brut (7.400 de euro) pe lună, respectiv 30.591 lei net (circa 6.100 de euro). Este un venit stabilit după principiile sistemului public, unde cuantumul depinde strict de cât s-a plătit de-a lungul carierei, spre deosebire de pensiile speciale, obținute adesea mai devreme și fără legătură directă cu contribuțiile.

Diferențe uriașe între pensiile speciale și cele bazate pe contribuții

Ca să se vadă exact dimensiunea impresionantă a pensiilor de serviciu, cum sunt ele numite, am ales să prezentăm și sumele brute. Cea mai mare pensie specială din județul Iași ajunge la 49.628 de lei brut – practic, fără 100 de euro, ar însemna 10.000 de euro pe lună. Dar chiar și după rețineri, pensia netă rămâne uriașă: 40.502 lei lunar, echivalentul sumei de 8.100 euro, o sumă de-a dreptul colosală. Următoarele pensii din top cinci nu se lasă mai prejos: 48.000 de lei brut (aproximativ 39.000 lei net), 43.000 de lei brut (35.000 lei net) și 38.000 de lei brut (31.000 lei net).

Primele cinci cele mai mari pensii speciale de la Iași sunt stabilite în baza Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, conform datelor care ne-au fost transmise de Casa Județeană de Pensii (CJP) Iași.

După atâtea majorări de taxe și impozite, ar fi fost culmea ca românii să nu ceară să se umble și la pensiile speciale. Este o revendicare veche, iar de data aceasta presiunea publică, dublată de angajamentele României față de Comisia Europeană, l-au obligat oarecum pe Bolojan să intervină.

El a avertizat recent că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraților va fi respins de CCR, Guvernul își va pierde legitimitatea de a rezolva alte nedreptăți. Premierul a recunoscut că nicio țară din Europa nu permite pensionarea la 48 de ani, cu pensii egale sau chiar mai mari decât ultimul salariu brut.

„Practic, acest proiect prelungește vârsta de pensionare la 65 de ani, ceea ce este un lucru corect față de celelalte categorii””, a spus zilele trecute Bolojan.

Premierul a adăugat că intenția Guvernului este de a corecta nu doar vârsta de pensionare, ci și modul de calcul al pensiilor.

„Până acum, era o anormalitate, și anume pensia în magistratură era cât ultimul salariu, ceea ce nu se întâmplă nicăieri. Propunerea pe care o facem este ca valoarea pensiei să nu depășească 70% din ultimul salariu”, a explicat Bolojan.

Modificarea este cu atât mai necesară cu cât diferențele față de pensiile obișnuite sunt uluitoare: în timp ce unii pensionari primesc câteva sute de euro pe lună, alții încasează sume lunare care ar putea acoperi pensiile a zeci de oameni timp de mai multe luni.

Spre exemplu, cea mai mare pensie specială din Iași depășește de peste 15 ori pensia medie de asigurări sociale din județ, care în luna iulie a fost de 2.685 de lei (530 euro), și de 32 de ori pensia minimă, stabilită la 1.281 de lei (256 euro). Altfel spus, într-o singură lună, un magistrat primește cât un pensionar obișnuit într-un interval de aproape trei ani.

Câțiva „speciali” din Iași. Printre ei, Marian Enache și Tudorel Toader

Dar cifrele capătă și mai multă greutate atunci când vedem cine se află în spatele lor. Marian Enache (foto), originar din Iași, fost judecător și președinte al CCR, implicat în decizia CCR care a limitat transparența publicării declarațiilor de avere, completează, mai nou, lista ieșenilor cu cele mai mari pensii speciale. El s-a pensionat luna trecută și va încasa din trei surse o sumă uriașă, pe care „Ziarul de Iași” o estima, recent, la aproape 103.000 lei, echivalentul sumei de 20.500 de euro pe lună. Veniturile sale provin din pensia specială de fost președinte al CCR, indemnizația specială de fost deputat și pensia de avocat.

Alături de Marian Enache, în fruntea topului cu pensionari „speciali” se află și Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și fost rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Pe lângă aceștia, lista include și alte nume din sistemul judiciar, cum ar fi Mona Pivniceru, fost judecător CCR.

Pe lângă magistrați – 303 doar în județul Iași – există și alte categorii privilegiate care beneficiază de pensii de serviciu: 37 de aviatori, 24 de auditori ai Curții de Conturi, 12 foști deputați, un diplomat și doi funcționari publici parlamentari. În total, în Iași, 379 de persoane încasează la momentul actual pensii de serviciu, număr în creștere față de începutul acestui an, când erau 360, conform datelor transmise de CJP Iași.

Presiune dublă: Bruxelles și protestele magistraților

În timp ce Guvernul Bolojan încearcă să ducă până la capăt reforma, magistrații din toată țara au declanșat zilele trecute proteste și au suspendat activitatea, cu excepția cauzelor urgente. Ei acuză un atac la statutul lor și cer retragerea proiectului.

Pe de altă parte, Bruxelles-ul nu lasă loc de interpretări. Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a explicat pentru digi.ro că România

are termen până pe 28 noiembrie să prezinte nu doar o lege adoptată, ci și una care nu mai poate fi atacată sau respinsă de CCR.

„Deci la 28 noiembrie, noi trebuie să arătăm nu doar că s-a aprobat o lege în Parlament, ci că ea este neatacabilă și că nu mai avem încă o dată o poveste legată de întoarcere, CCR și alte lucruri”, a spus Pîslaru.

Zilele trecute, când au început protestele, reprezentanții Curții de Apel Iași spuneau că doar 5.600 de persoane (2,64% din totalul celor 212.000 de beneficiari de pensii de serviciu) sunt magistrați. Cu toate acestea, cifrele arată că tocmai această categorie atrage cele mai mari sume.

Impactul bugetar în Iași și la nivel național. Estimări

Chiar dacă luăm ca reper o medie orientativă de 25.000 de lei net pe lună pentru pensiile de serviciu ale magistraților, efortul bugetar rămâne uriaș.

În Iași, cei 303 magistrați ar încasa anual aproximativ 90,9 milioane de lei (circa 18,2 milioane euro), primii cinci beneficiari însumând împreună aproape 1,5 milioane de lei (300.000 euro/an). La nivel național, cei peste 5.600 de magistrați ar putea costa bugetul aproximativ 1,68 miliarde de lei pe an (336 milioane euro).

Aceste sume sunt orientative: ele pot fi mai mici, dar, dacă pensiile sunt mai mari decât media folosită în calcul, impactul asupra bugetului public crește considerabil.

Pentru comparație, în iulie, Casa Națională de Pensii Publice a efectuat plăți totale către pensionari de aproximativ 12,9 miliarde de lei (2,58 miliarde euro). La prima vedere, suma pare uriașă, dar ea se împarte între aproape 4,5 milioane de pensionari, fiecare primind în medie doar 2.800 lei (560 euro) pe lună.

