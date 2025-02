Pentru Karim Benzema, Cristiano Ronaldo nu este cel mai bun jucător din istorie. Cine este favoritul atacantului francez – VIDEO

Atacantul francez al lui Al-Attiyad nu a fost de acord şi l-a lăudat pe un alt Ronaldo. „Fiecare spune ce vrea. Dacă el crede că este cel mai bun din istorie, este părerea lui..Pentru mine, de exemplu, cel mai bun este Ronaldo, brazilianul”, a declarat fostul jucător al lui Lyon, care nu şi-a ascuns niciodată admiraţia pentru fostul internaţional brazilian, dublu câştigător al Balonului de Aur (1997, 2002).

„Cristiano este ceea ce este. Nu-mi plac comparaţiile între jucători, fiecare are propria poveste. (Cristiano) o are pe a sa, şi este una foarte bună”, a adăugat Benzema.

Cristiano Ronaldo é o melhor da história? Benzema tá fechadão com o nosso Ronaldo! 🤩 O jogador do Al-Ittihad disse que não é muito chegado a comparações, mas respeita a opinião do português, mesmo pensando diferente. pic.twitter.com/mUndUkgM0e

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 23, 2025