Pentru stoperul aşteptat de Poli s-au bătut Inter şi Chelsea

Politehnica Iaşi este aproape de a astupa o parte din gaura uriaşă existentă în defensivă. După tratative de lungă durată, Poli l-a convins pe fundaşul central Răzvan Popa (1,90 metri) să vină în Iaşi, unde era aşteptat aseară târziu. Astăzi sunt programate să aibă loc negocierile finale, părţile fiind aproape de a parafa un contract pe două sezoane.

Născut pe 4 ianuarie 1997 la Râmnicu Vâlcea, Popa şi-a făcut junioratul în oraşul natal, apoi la Steaua Bucureşti şi Sportul Studenţesc Bucureşti. La echipa studenţească a şi debutat în Liga I, într-un meci cu Dinamo Bucureşti, la doar 15 ani şi două luni. Între 2013 şi 2016 fotbalistul a jucat la echipa de tineret a lui Internazionale Milano. Italienii au câştigat în 2013 cursa cu londonezii de la Chelsea pentru a-l legitima pe român. Milanezii au plătit 250 000 de euro, sumă despre care s-a spus că a fost considerată foarte mică de patronul Sportului, Vasile Şiman. La Inter, actualul jucător ieşean a bifat o partidă şi la echipa mare, într-un “amical” cu Bayern München. În sezonul 2016-2017, Popa a evoluat în Spania, la Zaragoza (a bifat un meci în campionat şi unul în Cupa Spaniei, în care a şi marcat) şi Burgos, iar apoi a revenit în România, la CSU Craiova. După doi ani la echipa craioveană, cu care şi-a trecut în palmares un trofeu, Cupa României, Răzvan Popa a trecut vara trecută la Gaz Metan Mediaş, de care s-a despărţit în urmă cu puţin timp. Popa a jucat contra Iaşului în acest sezon, în disputa din etapa a III-a pe care Gaz a câştigat-o în Copou cu 4-1. Reamintim, Politehnica are mari probleme în centrul defensivei. În condiţiile în care Ovidiu Mihalache a suferit şi o accidentare serioasă şi va fi, aproape sigur, suspendat pe o perioadă lungă, după ce l-a accidentat involuntar pe Elvir Koljic, în meciul contra CSU Craiova, din etapa a VI-a a Ligii I de fotbal, iar acordul cu Daniel Ciobanu a fost rupt, antrenorul Daniel Pancu mai are în lot doar doi stoperi de meserie. Este vorba de veteranul Cosmin Frăsinescu, jucător care deja s-a accidentat de două ori în acest start de sezon şi crudul Nikos Baxevanos (21 ani). Fotbalistul grec, împrumutat de la Lazio Roma, bifase doar câteva minute la seniori, la FC Botoşani, în acest an, până la sosirea în Copou din această vară.

Următorul meci oficial al Politehnicii va avea loc sâmbătă, de la ora 16:30 în Copou. În cadrul etapei a VII-a a campionatului, Poli va primi replica grupării Sepsi Sfântu Gheorghe.