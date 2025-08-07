MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Performanță incredibilă! O româncă de nouă ani este campioană europeană la şah rapid

De Redacția
joi, 07 august 2025, 16:00
2 MIN
Performanță incredibilă! O româncă de nouă ani este campioană europeană la şah rapid

Eliza-Ioana Bădescu a devenit campioană europeană la şah rapid, la categoria U10, la Salonic. Ea a obţinut 7,5 puncte din 9 runde, scrie News,ro.

La doar 9 ani, Bădescu a trecut de la statutul de outsider (cap de serie 4) la cel de campioană, încheind turneul de şah rapid cu 7,5 puncte din 9 runde într-un pluton de 457 de juniori din 36 de ţări. Parcursul ei – remarcabil prin precizie tactică şi stăpânire de sine – a confirmat ascensiunea unei generaţii care nu mai are complexe în faţa Europei.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

„La doar patru luni după medalia de argint istorică câştigată de Irina Bulmaga la Campionatul European Feminin de la Rodos şi medalia de aur câştigată de echipa masculină U12 la Campionatul European pe Echipe de Tineret de la Terme Čatež, România adaugă o nouă coroană continentală:  Succesele legate într-un interval de doar patru luni – argintul lui Bulmaga, aurul echipei de băieţi U12 şi acum titlul continental U10 feminin – schiţează un tablou nou pentru şahul românesc: un ecosistem care produce performanţă la toate vârstele, de la copii la seniori. În spatele acestor trofee se află o reţea tot mai robustă de cluburi şi antrenori, finanţări publice şi private mai consistente şi campanii naţionale de popularizare a şahului în şcoli. Pentru Eliza-Ioana Bădescu, aurul de la Salonic este probabil doar începutul. Pentru România, el înseamnă că şahul nu mai este o promisiune, ci o realitate care urcă, etapă după etapă, spre vârful clasamentelor europene şi mondiale..”, a afirmat preşedintele Federaţiei Române de Şah, Vlad Ardeleanu.

Etichete: performanta, romanca, sah

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network