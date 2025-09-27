Performanţă istorică la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Mihai Bursuc a câştigat medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3

Sportivul Mihai Bursuc a scris istorie la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Gwangju 2025, unde a cucerit medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3.

În finala pentru bronz, s-a impus împotriva lui KIM Sungmin (Coreea de Sud) cu scorul de 6-2 la seturi şi a adus României o medalie mondială istorică!

La 45 de ani, Mihai dovedeşte că performanţa nu are vârstă, ci doar perseverenţă şi pasiune, notează Comitetul Paralimpic.

2025 a fost deja un an valoros pentru Mihai:medalie de bronz la Cupa Europeană de Tir cu Arcul Paralimpic – Roma 2025 şi medalie de bronz la Bulgarian Visually Impaired Archery Open – Sofia 2025..

El este pregătit de antrenorii Gigi Puşcă şi Eugen Pătru.

