MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Performanţă istorică la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Mihai Bursuc a câştigat medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3

De Redacția
sâmbătă, 27 septembrie 2025, 10:40
1 MIN
Performanţă istorică la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Mihai Bursuc a câştigat medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3

Sportivul Mihai Bursuc a scris istorie la Campionatul Mondial de Para-Tir cu Arcul – Gwangju 2025, unde a cucerit medalia de bronz la categoria Visually Impaired 2/3.

În finala pentru bronz, s-a impus împotriva lui KIM Sungmin (Coreea de Sud) cu scorul de 6-2 la seturi şi a adus României o medalie mondială istorică!
La 45 de ani, Mihai dovedeşte că performanţa nu are vârstă, ci doar perseverenţă şi pasiune, notează Comitetul Paralimpic.
2025 a fost deja un an valoros pentru Mihai:medalie de bronz la Cupa Europeană de Tir cu Arcul Paralimpic – Roma 2025 şi medalie de bronz la Bulgarian Visually Impaired Archery Open – Sofia 2025..
El este pregătit de antrenorii Gigi Puşcă şi Eugen Pătru.
Etichete: jocurile paralimpice, medalie bronz, Mihai Bursuc, tir cu arcul

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network