Pericolele digitalizarii si cum sa te feresti de ele (P)

Era digitalizarii aduce cu sine si cateva pericole cibernetice printre care atacurile de tip phishing si alte tehnici prin care anumite persoane incearca sa profite de diferitele brese de securitate din online sau de increderea utilizatorilor pentru a obtine acces la date sau diferite foloase materiale.

Cu toate acestea, securitatea personala nu este in pericol numai pe internet deoarece diferite persoane incearca sa profite de increderea oamenilor si prin telefonul mobil, mai exact prin diferite scheme de a le fura banii sunand cu numere din alte tari sau incercand sa foloseasca un tip de apel numit metoda accidentul.

Metoda accidentul presupune sunarea victimei pentru a o anunta ca o persoana apropiata acesteia a suferit un accident si este in spital, dar pentru a supravietui are urgent nevoie de bani. Psihologic, aceasta metoda are sanse mari de reusita deoarece activeaza instinctul de panica in persoana apelata si aceasta, de obicei, nu mai verifica informatia din alte surse inainte de a transfera banii.

De asemenea, exista si metoda apelului cu suprataxa care presupune sunarea victimei timp de cateva secunde cu scopul de a obtine un apel inapoi. Aceasta metoda mizeaza pe curiozitatea persoanei apelate de a incerca sa afle cine a dat acel apel. De obicei, aceste numere sunt cu suprataxa si victima poate fi taxata cu sume incepand cu 1-2 euro pe minut.

Partea buna este ca, in cele mai multe cazuri, se poate afla numarul privat prin intermediul mai multor aplicatii Android, una dintre ele fiind Truecaller.

Cea mai buna metoda de a te proteja de astfel de tepe prin telefon este sa nu ai incredere in tot ce auzi si sa verifici informatiile primite din mai multe surse. In cazul metodei accidentului, trebuie sa suni imediat persoana presupus accidentata sau alte persoane apropiate acesteia pentru a confirma sau infirma presupusul accident. In caz ca nu poti verifica in nici un fel 100% veridicitatea faptelor, trebuie sa mergi personal la spital sau sa trimiti o persoana de incredere pentru a obtine informatiile direct de acolo.

De asemenea, daca cineva are nevoie de tine, nu iti va da un simplu beep, ci te va suna si a doua sau a treia oara, deci sa suni inapoi pe numere necunoscute nu este o solutie, mai ales daca numarul ti se pare ciudat.

O alta metoda complementara prin care te poti proteja de astfel de atacuri este sa fii intotdeauna informat cu privire la ceea ce se intampla pe internet. Spre exemplu, poti citi sectiunea lunara de stiri IT de pe https://calculatorescu.ro/ sau de pe alt site in care ai incredere. Astfel vei fi informat intotdeauna cu ce se mai intampla in lume si cu siguranta vei afla si de ce tehnici de phishing sunt mai populare in anumite momente.

In concluzie, persoanele care vor sa se protejeze cat mai bine impotriva atacurilor cibernetice sau tentativelor de phishing trebuie sa trateze cu suspiciune orice interactiune cu site-uri sau persoane necunoscute si sa verifice informatiile primite din mai multe surse.

Articol realizat de Marius Calin, specialist SEO si fondator calculatorescu.ro