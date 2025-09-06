Persoană condamnată pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor depistată pe Aeroportul Iași

La data de 6 septembrie a.c., polițiștii Secției Regionale Poliție Transporturi Iași au fost sesizați de poliștii de frontieră din Aeroportul Iași cu privire la faptul că a fost identificată o persoană care, la sosirea unui zbor din Marea Britarie, ar fi prezentat documente de identitate false.

Cu ocazia verificărilor a fost stabilită identitatea acestuia, respectiv un bărbat de 24 de ani, din Vaslui și s-a constatat că acesta are emis pe numele său un mandat european de arestare, fiind condamnat la 10 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor calificat.

Cel în cauză a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași.

