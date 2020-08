Persoanele fizice se pot identifica la ANAF în SPV printr-o sesiune video

Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) au dezvoltat si implementat o noua facilitate a serviciului Spatiul Privat Virtual pentru persoanele fizice, identificarea vizuala online, operationala din 11 august, astfel ca identificarea persoanelor fizice care doresc sa se inregistreze in Spatiul Privat Virtual poate fi efectuata de la distanta, prin intermediul unei sesiuni video.

"Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au dezvoltat si implementat o noua facilitate a serviciului Spatiul Privat Virtual pentru persoanele fizice: identificarea vizuala online, care este operationala din 11 august. Identificarea persoanelor fizice care doresc sa se inregistreze in SPV poate fi efectuata de la distanta si prin intermediul unei sesiuni video (identificare vizuala online). Pentru identificarea vizuala online este necesar ca persoanele fizice sa se programeze online prin intermediul aplicatiei dedicate, disponibila pe site-ul www.anaf.ro", arata ANAF intr-un comunicat.

Programarea online trebuie efectuata in termen de zece zile de la momentul inregistrarii in SPV. In situatia in care persoana fizica nu poate participa la sesiunea video, aceasta se poate reprograma in intervalul celor zece zile.

Aflati amanunte de pe ziare.com.