Peste 100.000 de persoane s-au inscris in programul "Rabla pentru electrocasnice"

Peste 100.000 de persoane s-au inscris pana acum in prima etapa a programului "Rabla pentru electrocasnice", a declarat luni ministrul Mediului, Tanczos Barna, cu prilejul unei vizite de lucru efectuate in judetul Covasna.

"Programul a pornit bine, sper sa se termine cu bine. Lucrul cel mai important pentru "Rabla electrocasnice" este ca sistemul informatic este stabil, functioneaza, avem peste 100.000 de persoane care s-au inscris si care au primit aprobare pentru contul personal. Vineri, saptamana aceasta, pe 21 incepe programul prin alocarea de vouchere pentru trei categorii: masini de spalat, frigidere sau aparatura frigorifica si masini de spalat vase, pentru cele trei categorii voucherul este de 400 de lei pentru fiecare. Avem un buget de 30 de milioane de lei alocat pentru aceasta prima etapa", a declarat ministrul Mediului.

Inscrierile in programul "Rabla pentru electrocasnice" - sesiunea 2021 au inceput vinerea trecuta, iar termenul limita pentru crearea conturilor de utilizator in aplicatia informatica dedicata in vederea solicitarii voucherelor este joi, 20 mai, ora 23,59.

In urmatoarele doua etape ale acestui program, care vor fi lansate luna viitoare, vor putea fi solicitate vouchere pentru schimbarea televizoarelor, laptopurilor si tabletelor, respectiv pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare.

