UPDATE Peste 20.000 oameni așteaptă să se închine la Sfânta Parascheva. Rândul a trecut de Podu Roș

Șirul pelerinilor care vin să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva din Iași continuă să crească semnificativ. Capătul rândului a depășit Biserica Lipovenească din zona Podu Roș și se întinde acum până în dreptul Parcului Regina Maria.

UPDATE

În punctul său maxim rândul a ajuns aproape de Podul Cantemir. Anul trecut ajunsese cel mai departe la podul pietonal.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Din motive de organizare, accesul către rând este restricționat: cei care vor să se așeze la coadă nu pot trece direct peste Podul Cantemir, fiind direcționați să ocolească prin Podu Roș.

Potrivit estimărilor, peste 20.000 de persoane așteaptă la această oră să ajungă în fața baldachinului unde sunt așezate moaștele. Rândul s-a extins deja pe bulevardul Regele Mihai I, pe malul drept al râului Bahlui.

Deși vremea este în continuare mohorâtă și rece, credincioșii vin în valuri, hotărâți să își exprime credința și speranța, așa cum o fac în fiecare an. Autoritățile sunt în alertă și monitorizează constant fluxul de pelerini pentru a preveni incidente și pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului.

Numărul jandarmilor a fost suplimentat pentru a delimita traseul pelerinilor.

