Peste 200.000 de pasageri vin și pleacă în lunile de vară de la Aeroportul Iași. Avem cea mai mare creștere din țară, după Otopeni. Mai este potențial de urcare?

Traficul s-a stabilizat între limitele ultimilor doi ani. Iașul are potențial de creștere, dar nu ne mai putem aștepta la salturi de trafic – anticipează directorul aerogării, care explică și cum poate crește fluxul de pasageri.

În iulie, prin porțile de îmbarcare și cele de sosire ale Aeroportului Iași au trecut aproape 222 de mii de călători, mai mulți decât anul trecut (215 mii), dar mai puțini decât în anul record 2023 (250 de mii).

„Traficul aerian la nivel global are ca reper anul 2019, anul cu cel mai mare trafic înaintea căderii generate de COVID. Recuperarea a fost lentă, sunt țări care nu au reușit încă să ajungă la numărul de pasageri din 2019”, a explicat directorul general al Aeroportului Iași, Romeo Vatră.

La Iași, anul trecut, au fost 2,2 milioane de pasageri, cu 67,5 la sută mai mulți decât în 2019, respectiv cu 882.872 în plus. Aeroportul Iași are cea mai mare creștere din România în valoare absolută, după Aeroportul Otopeni, mai spune directorul Vatră.

În următorii ani, „traficul va crește organic/ natural cu un procent cu o cifră”, estimează directorul aerogării ieșene.

„Trebuie luat în calcul și riscul scăderii numărului de pasageri în contextul austerității și al unei posibile recesiuni economice, care poate afecta traficul la nivel național, nu doar regional”, a adăugat el.

În ceea ce privește relația Aeroportului Iași cu companiile aeriene, „am stabilit o nouă politică de stimulente prin care urmărim creșterea conectivității și traficului de pasageri. Astfel, încurajăm companiile să deschidă destinații noi, regulate, sezoniere sau charter, să crească frecvențele rutelor existente, să deschidă și să-și dezvolte baza în Iași”, a dezvăluit Romeo Vatră strategia aerogării.

