Peste 3.300 de elevi și preșcolari, confirmați cu Covid de la începerea anului școlar

Elevii din aproape 3.000 de clase fac cursuri online la doar 10 zile de la începerea noului an școlar. Conform raportărilor centralizate la nivel national de către Ministerul Educatiei, 3.362 de elevi, inclusiv preșcolari, sunt confirmați cu Covid-19. De asemenea, 1.192 de persoane din rândul angajaților din învățământ s-au infectat cu Covid.

2.749 de clase sau grupe au activitatea față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate. Numărul copiilor aflați în această situație ajunge la 69.301, ceea ce înseamnă 2,36% din total.

"În a 10-a zi de la începerea cursurilor cu prezență fizică față în față, conform raportărilor centralizate la nivel national de către Ministerul Educatiei, situația epidemiologică din mediul școlar este următoarea:

• Preșcolari/elevi confirmați Covid-19: 3.362 (peste 1/1.000 în rândul elevilor);

• Angajați din învățământ confirmați Covid-19: 1.192 de persoane (peste 4/1.000 în rândul personalului din învățământ);

• Clase/grupe cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: 2.749;

• Număr copii/elevi din clasele/grupele cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: 69.301 (2,36%).

Avand in vedere ca perioada de incubatie este de maximum 14 zile, precizam ca cea mai mare parte a acestor infectări confirmate a fost determinata de activitățile din ultimele zile ale vacantei de vara, anterior începerii școlii cu prezenta fizica, precum și de orice alte activități in care regulile de protectie sanitara nu se respecta la fel de riguros precum in scoli. Următoarea raportare va fi comunicată public miercuri, 29 septembrie 2021", se arată în informarea Ministerului Educației.

