Peste 90 de milioane de măști din Vietnam zac într-un antrepozit vamal

La începutul pandemiei de coronavirus, în plină isterie cauzată de lipsa dispozitivelor medicale esențiale, Guvernul s-a gândit să implice două companii ale statului în afaceri cu măști chirurgicale. O companie este Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), cea care a dat banii, iar cealaltă este Romarm, care a acționat în calitate de mandatar. Doar că ceea ce părea la început o afacere profitabilă a ajuns acum să dea mari bătăi de cap Guvernului, fiind foarte păguboasă. În primăvara anului trecut, au fost cumpărate 95,9 milioane de măști, în urma unui contract semnat cu o companie a statului vietnamez, Orange Pharmaceutical Company LTD. De aici au început problemele.

Compania care a cumpărat măștile este Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), are unic acționar Ministerul Energiei și, așa cum îi spune și numele, se ocupă de administrarea participațiilor minoritare pe care statul român le deține în unele societăți din domeniul energiei electrice, în principal de distribuție. Este o companie prin care trec mulți bani, mai ales că participațiile pe care le deține sunt profitabile. Mai departe, SAPE transferă, anual, mare parte din bani, sute de milioane de lei sub sub formă de dividende, către bugetul statului. La un moment dat, a avut pe mână 401 milioane de euro, bani câștigați în urma unui litigiu cu ENEL.

Pe scurt, este o companie bănoasă. În aprilie 2020, SAPE și-a îmbogățit obiectul de activitate și s-a transformat în trader de măști chirurgicale. Adică, să cumpere dintr-un loc și să vândă în altă parte. "SAPE se alătură luptei împotriva infecției cu COVID-19! Vom aproviziona spitalele cu echipamente și aparatură de la producătorii și furnizorii români, asigurându-ne că prețul rămâne unul corect! #solidaritate", transmitea SAPE atunci. Intenția era să vândă către spitale.

Pe 14 aprilie 2020, SAPE a primit aviz de funcționare ca importator și distribuitor de dispozitive medicale din partea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

Pe 12 mai 2020, SAPE a încheiat un contract de asociere și un contract de mandat cu Romarm. Asocierea era pentru executarea unui import de măști medicale din Vietnam, de la firma MINH AHN Medical Joint Stock Company sau de la un alt producător autorizat din Republica Socialistă Vietnam.

Potrivit documentelor consultate de HotNews.ro, contractul de mandat prevedea ca SAPE să acționeze în calitate de mandant, iar Romarm în calitate de mandatar. Pe scurt, SAPE a împuternicit Romarm să deruleze în numele său importul de măști din Vietnam de la firma MINH AHN Medical Joint Stock Company sau de la un alt un producător. Romarm s-a ocupat de tot ce înseamnă recepția măștilor, verificarea autenticității și calității lor, transportului lor din Vietnam până pe Aeroportul Henry Coandă, dar și de semnarea unui contract cu un antrepozit vamal.

SAPE plătea, iar de restul se ocupa Romarm. Ulterior, la acest contract de mandat au fost încheiat cinci acte adiționale. Primul prevedea renegocierea prețului, astfel încât să includă eliminarea costurilor de ambalare, deoarece acestea urmau să fie suportate de SAPE. Printr-un alt act adițional, din 21 iulie, Romarm era împuternicit să negocieze și să încheie un contract de ambalare și marcare. Prin ultimul act adițional, Romarm era împuternicit să renegocieze contractul de antrepozit vamal în sensul reducerii prețului.

Așa a ajuns SAPE să încheie, până la urmă, în luna mai, un contract cu producătorul Orange Pharmaceutical Company LTD, o companie a statului vietnamez. Potrivit unei declarații de conformitate a producătorului, măștile ar fi conforme. Din măștile vietnameze au mai rămas de vândut peste 90 de milioane, după ce SAPE a reușit să dea 5 milioane dintre ele către Ministerul Educației. SAPE a câștigat o licitație demarată de Ministerul Educației în luna mai, contractul fiind atribuit pentru suma de 9.264.445 lei, adică în jur de 1,8 lei bucata. Reprezentanții SAPE spun că profitul net obținut în urma acestui contract a fost de 0,004 lei/bucată, iar în total vreo 20.000 lei. Asta se întâmpla în luna mai.

De atunci, piața a fost inundată de măști din ce în ce mai ieftine, ajungând să coste sub un leu bucata la cumpărătorul final, fapt care face ca cele 90 de milioane importate din Vietnam să fie greu spre imposibil de vândut. Să le vândă sub costul de achiziție nu se poate, deoarece intră imediat Curtea de Conturi pe fir. "Ce facem cu toate aceste măști?", se întreabă oficialii noului Guvern, care în prezent caută orice sursă de finanțare pentru bugetul pe 2021. Nu doar SAPE are de pierdut, ci și bugetul statului. Achiziționând atât de multe măști pe care nu le valorifică, SAPE a cheltuit o sumă care se duce spre 200 milioane lei, bani care, altfel, s-ar fi putut duce către bugetul statului sub formă de dividende.

