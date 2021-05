Petrea: Puteam să mai marcăm. Prevăd că titlul se va decide în ultima etapă

"O primă repriză foarte bună, puteam să mai marcăm. Am primit un gol care ne-a descumpănit. După care, în repriza a doua, am cedat mijlocul terenului şi i-am permis adversarului să vină peste noi. N-am avut prospeţime şi agresivitate, dar s-a acumulat oboseala. Adversarul nostru a avut două zile în plus de refacere. Aveam mare nevoie de punctele acestea. Am încercat să-i surprindem şi ne-a ieşit. Cred că mai puteam să înscriem de câteva ori în prima repriză, cel puţin. Nedelcu a luat şi galben, se vede că nu are ritm de joc. E firesc, vine după o perioadă lungă de inactivitate. A jucat după puţin şi la prima, şi la a doua echipă, unde a avut o recidivă. Eu prevăd că titlul se va decide în ultima etapă. Ar fi interesant pentru toată lumea, mai puţin pentru noi. Dacă am putea mai devreme, ar fi foarte bine", a spus Petrea, potrivit digisport.ro.

Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 3-1 (2-1), echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a şasea a play-off-ului Ligii I. Au marcat: Ongenda ’28 / Oct. Popescu ‘4, Moruţan ’15 (penalti acordat pentru un fault în careu), ’73 (penalti acordat tot pentru fault în careu).