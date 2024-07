Petrecerile de la restaurantul „La Castel” stârnesc protestele unor locuitori din Breazu. „Nu se poate dormi din cauza zgomotului”

Weekend de weekend, într-o parte a pădurii Breazu e mare bucurie, iar în cealaltă, mare supărare. În timp ce la restaurantele din dealul Copoului tinerii fac nunți și petreceri încununate cu focuri de artificii, în comuna Rediu localnicii se perpelesc. “Bubuiturile focurilor de artificii sperie animalele, câinii latră, se iscă larmă-n pădure, e un zgomot și un freamăt tulburător. Cu geamurile închise nu se poate dormi din cauza căldurii, cu ele deschise nu se poate dormi din cauza zgomotului”, spune unul dintre localnici, suficient de deranjat de coșmarul de care zice că are parte în fiecare vară din ultimii trei ani. A făcut și plângeri la poliție, dar până acum, în zadar.

Igor Rotaru locuiește în satul Breazu din comuna Rediu. Casa din apropierea pădurii ar fi trebuit să-i ofere liniște și răcoare. Numai că tocmai de aceste lucruri nu reușește să se bucure în propria locuință, spune el: “Weekend de weekend, suntem terorizați de muzica și focurile de artificii de la Restaurantul La Castel. Această situație este și mai insuportabilă în această perioadă, când este imposibil să închidem geamurile noaptea. De exemplu, în acest weekend am avut focuri de artificii prelungite, care țin până la 10 minute, sâmbătă (29 iunie), de la ora 00:00 și duminică (30 iunie) la ora 23:00. Odată cu bubuiturile artificiilor pornește și o larmă a câinilor, iar asta stârnește și animalele din pădurea care desparte satul Breazu de Restaurantul La Castel”.

Vuit, foșnet, lătrături și mârâituri – acesta e fundalul sonor pe care localnicii din Breazu se străduiesc să adoarmă, după ce se opresc salvele de artificii. Dar nu doar artificiile sunt problema, spune Igor Rotaru: „În fiecare seară de weekend, muzica tare răsună până pe la 3 – 4 dimineața. Este o lipsă totală de respect pentru cei din jur”. Primul său gând a fost să ceară telefonic ajutorul poliției: „De câte ori am sunat la 112, am fost sunați de un polițist care ne-a spus că restaurantul are autorizație pentru artificii. Este revoltător că autoritățile publice care ar trebui să ne protejeze (IPJ Iași – Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, precum și Primăria Iași), autorizează această tulburare a liniștii publice weekend de weekend”.

„De când a început sezonul nunților, bubuie pădurea de la artificii”

În plus, spune el, după ce a consultat și legislația, articolele pirotehnice nu se pot folosi la distanță mai mică de 500 de metri față de păduri.

“Această prevedere demonstrează abuzul IPJ Iași și Primăria Iași care dau aviz celor de la Restaurantul La Castel. Cortul lor de evenimente se află la 50 de m de Pădurea Breazu. Ar avea nevoie în fiecare weekend, de 2-3 ori de: Acordul Primăriei + Acordul Inspectoratului pentru Situații de Urgență + Avizul Inspectoratului Județean de Poliție”.

Când a văzut că telefonic nu rezolvă nimic, Igor Rotaru a depus sesizare la Inspectoratul Județean de Poliție. Iar în următoarea săptămână cu nopți cu “larmă în pădure”, a mai depus o sesizare. “Cred că e o modă, de când a început sezonul nunților, bubuie pădurea. Parcă focurile de artificii fac parte din pachetul standard”.

„Contractul se face între miri și firma specializată în realizarea focurilor de artificii”

Dana Buzilă managerul general al complexului La Castel, aflată în concediu, a declarat că artificiile nu fac parte din pachetul oferit de unitatea pe care o conduce și că de la începutul acestui an a fost o singură nuntă la care s-au folosit astfel de efecte pirotehnice. Ulterior, după verificări, a rectificat:

„Într-adevăr a fost foc de artificii, într-o zonă în care se formează efectul de ecou, dar s-a respectat legislația privind distanța față de pădure și ora. Dar contractul se face între miri și firma specializată în realizarea focurilor de artificii, sunt vreo două în Iași. Noi nu avem acest serviciu contractat cu nimeni. Aveam focuri de artificii când organizam Revelioane, dar în ultimii nu am făcut nici asta. Am avut un incendiu acum câțiva ani aici, La Castel, și de atunci suflăm și-n iaurt”.

În ce privește distanța față de pădure și eventualul pericol, comisarul șef al Gărzii de Mediu, Gheorghe Bacușcă spune: “Eu nu sunt de loc de acord cu artificiile, vedeți ce s-a întâmplat în Grecia. Dar în acest caz trebuie întrebat la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase”.

Cum telefonic nu a primit nicio soluție din partea poliției, iar pentru un răspuns la sesizări mai are de așteptat, ieșeanul întreabă retoric: Ce ați face dacă ați fi în locul meu?

