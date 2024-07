Una dintre cele mai revoluționare piese auto pe plan mondial se fabrică din toamnă la Iași. „O decizie curajoasă să investești în așa ceva”

În fabrica Phinia din județul Iași va începe în aproximativ două luni producția de noi tipuri de injectoare pe benzină. Această companie este cea mai importantă din județul nostru, având afaceri anuale de peste 1,5 mld. lei. Pregătirile pentru producția de pompe și injectoare GDi (benzină) Light Vehicles destinate vehiculelor pentru pasageri au ajuns în faza finală, cu primul injector programat să iasă din unitate în luna septembrie, iar producția de serie va începe la sfârșitul acestui an. Directorul general al Phinia Iași, Dan Țețu, a declarat pentru „Ziarul de Iași“ că s-au făcut investiții mari în modernizarea capacităților de producție, inclusiv în construcția unei noi «camere curate» pentru asamblarea injectoarelor. Phinia produce acum pompe și injectoare pentru ambele tipuri de combustibili fosili și totul merge la export pentru marii producători de vehicule de pe patru continente, urmând ca noile produse să fie vândute pe toate continentele.

„Sunt nume arhicunoscute în această industrie, ușor de reperat de către orice membru al unei familii în care există un automobil pentru pasageri“, ne dă un indiciu directorul general al fabricii Phinia Iași.

Decizia companiei de a investi în producția de injectoare GDi în acest moment este considerată curajoasă din mai multe motive. În primul rând, există incertitudini economice generale care pot afecta industria auto, iar în al doilea rând, industria auto se confruntă cu o tranziție semnificativă către vehicule electrice și hibride. Iar asta implică schimbări majore în cerințele de producție și în piață. Totuși, Phinia Iași își concentrează activitatea pe piața vehiculelor comerciale (cum sunt camioanele pentru sarcini medii și grele, furgonete etc.), unde nu există încă alternative viabile pentru combustia electrificată, cel puțin pe termen mediu, crede Dan Țețu. Phinia Iași a raportat o creștere a profitului net pentru exercițiul financiar 2023, însă cifra de afaceri a stagnat și compania a operat cu un număr considerabil mai mic de angajați față de anii anteriori.

Tehnologie de vârf în Iași: construcția camerei curate pentru producția de injectoare pe benzină

Phinia, cea mai puternică firmă din județul Iași, cu afaceri anuale de peste 1,5 mld. lei, a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru producția principalelor componente pentru sistemele de injecție GDi (benzină) Light Vehicles, respectiv pompe și injectoare, destinate vehiculelor pentru pasageri.

Primul injector va ieși de pe porțile fabricii din parcul industrial Miroslava în luna septembrie anul acesta, iar la sfârșitul anului va demara producția de serie. Capacitatea de producție estimată într-o singură zi de lucru este de 15.000 de injectoare, anunța compania la începutul acestui an. Dan Țețu, directorul general al Phinia Iași, a spus pentru „Ziarul de Iași“ că s-a investit o sumă consistentă în modernizarea și optimizarea capacităților de producție. Noua linie de producție va ocupa o suprafață de 1.650 mp.

În fabrica din județul nostru se fac pompe și injectoare personalizate pentru cei mai mari producători de vehicule la nivel global. Toate produsele sunt exportate, ajungând la clienți de top de pe patru continente. Injectoarele pe benzină destinate vehiculelor pentru pasageri, noile produse ce vor fi realizate în unitatea locală Phinia, vor fi vândute pe toate continentele, către producători de automobile cu o prezență mondială puternică. „Având în vedere confidențialitatea contractelor, vă putem spune doar că sunt nume arhicunoscute în această industrie, ușor de reperat de către orice membru al unei familii în care există un automobil pentru pasageri“, afirmă Dan Țețu.

În acest moment, fabrica Phinia din Iași se pregătește intens pentru producția de injectoare pe benzină. O etapă crucială constă în construcția unei noi «camere curate», special destinată asamblării acestor injectoare, după cum mai aflăm de la directorul general al fabricii Phinia Iași.

„Pregătirile pentru noua investiție au început prin reconfigurarea spațiului existent în fabrica noastră, încă de anul trecut. Simultan, am demarat schimbul de expertiză și transfer tehnologic în vederea amenajării liniilor de producție. Valoarea investițiilor realizate în prezent în Iași este una semnificativă. Echipamentele de producție corespund celor mai înalte standarde de tehnologie la nivel de sub micron. Una dintre cele mai importante etape este construcția unei noi «camere curate», unde vor fi asamblate injectoarele. Camera curată este o încăpere specială, în care cerințele de curățenie, igienă și acuratețe sunt cel puțin la nivelul celor din laboratoarele de cercetare și inovare tehnologică. Practic, în camera curată se finalizează procesul de producție, fiindcă aici are loc asamblarea și testarea injectoarelor pe benzină“, ne detaliază Dan Țețu.

Inflația, prețurile mari la energie și costurile logistice înfrânează industria auto

Decizia companiei de a se lansa acum în producția de injectoare GDi și de a face o investiție semnificativă este destul de curajoasă, în condițiile în care pe lângă incertitudinile economice, industria auto este marcată de tranziția către vehicule electrice și hibride, cât și de creșterea costurilor de producție și logistică.

Afacerile Phinia Delphi România au stagnat anul trecut la circa 1,7 mld. lei, la fel ca în 2022, potrivit datelor disponibile la Ministerul Finanțelor, în timp ce profitul net a fost mai mare cu aproape 38% în 2023 față de un an înainte, până la 65 mil. lei, de la 47 mil. lei în 2022. Însă, numărul mediu de angajați a mai scăzut în 2023 comparativ cu anii precedenți, ajungând la 1.601 anul trecut, de la 1.778 în 2022. Dan Țețu vine cu o explicație pentru aceste cifre cu care compania a încheiat anul precedent:

„Anul 2023 poate fi definit prin fluctuații ale costurilor logistice, ale prețurilor la energie, dar și variații ale inflației. Toate acestea au influențat direct rezultatele financiare ale industriei în care activăm. Cifra de afaceri Phinia România și-a menținut stabilitatea datorită profesionalismului colegilor mei. Avem o echipă de oameni extraordinari, care în situații provocatoare se autodepășesc și inovează. Identifică soluții extrem de eficiente pentru situații particulare, dar care generează rezultate extraordinare per ansamblu, la nivel de companie. Le mulțumesc public colegilor mei pentru performanța și inovația pe care le aduc an de an în compania Phinia“, ne-a spus directorul general.

„Afacerile fabricii Phinia din Iași sunt în principal concentrate pe piața vehiculelor comerciale“

Dan Țețu încearcă să ne explice mai clar strategiile companiei Phinia pentru a face față schimbărilor din piața auto. El este sigur că vehiculele pe combustie clasică sau hibridă vor continua să domine piața. Activitatea Phinia Iași se concentrează în principal pe piața de vehicule comerciale (cum ar fi camioane și autoutilitare). În prezent, nu există alternative viabile pentru electrificarea acestor vehicule, iar această situație nu se așteaptă să se schimbe în viitorul apropiat, spune el.

„Piața auto evoluează constant mulțumită avansului tehnologic și inovațiilor tehnice. Iar acest lucru este extrem de benefic atât pentru întreaga industrie, fiindcă se creează noi oportunități, cât și pentru clienții finali. Electrificarea a generat apariția unui nou apetit pentru proprietarii de vehicule și în același timp facilitează dezvoltarea de noi tehnologii pentru motoarele cu combustie clasică. Deși au debutat fulminant pe piața auto, la nivel mondial vehiculele electrice noi pe baterii – fără hibride – reprezentau puțin peste 14% din vânzări, în 2023. Este un progres semnificativ, dar piața va continua să fie dominată de vehiculele pe combustie clasică sau hibridă. Afacerile fabricii Phinia din Iași sunt în principal concentrate pe piața vehiculelor comerciale și, în prezent, nu există alternative reale pe piață pentru combustia electrificată în cazul acestora, iar acest context rămâne valabil cel puțin pe termen mediu.

În paralel, lucrăm la proiecte strategice împreună cu clienții noștri pentru tehnologii alternative de combustie bazate pe hidrogen care își vor revendica locurile fruntașe în această industrie“, este de părere directorul general Phinia Iași, care apoi a completat: „Dintotdeauna, ne-am adaptat în permanență la cerințele pieței și acest lucru ne-a permis să ne păstrăm competitivitatea. Phinia Iași este capabilă să ofere produsele solicitate de către marii producători de vehicule de toate tipurile, de pe cele 4 continente. Acest avantaj strategic este un atu incontestabil pentru prezentul și viitorul afacerilor Phinia din România.“

Cifrele Phinia Iași pe primul trimestru al acestui an sunt în grafic

Directorul fabricii Phinia Iași ne spune că rezultatele financiare din primul trimestru, încheiat la 31 martie 2024, sunt în linie cu estimările făcute de companie. Totuși, aduce în discuție infrastructura deficitară, care mărește timpii și costurile de transport către rutele logistice principale, porturi și destinații europene. Nu este singurul care se plânge de această problemă majoră, care afectează competitivitatea și eficiența multor companii din regiune.

„Rezultatele pe primul trimestru sunt conforme cu estimările inițiale și urmează proiecțiile financiare pentru anul în curs. Investițiile pe care le facem în 2024 sunt semnificative, iar acestea se vor reflecta în raportul financiar anual. Industria se confruntă mereu cu provocări interne și externe. Una dintre cele mai mari este legată de blocarea/devierea substanțială a rutelor maritime, care provoacă întârzieri și creșterea costurilor logistice. Apoi, situația economică ce fluctuează la nivel mondial în funcție de aria geografică ne determină să fim precauți pe alocuri și să fim pregătiți pentru variații ale volumelor de comenzi sau ale timpilor de livrare. Pe plan intern, infrastructura deficitară este un factor important care mărește timpii și costurile de transport către principalele rute logistice, porturi sau destinații europene de mărfuri“, se plânge Țețu.

Fabrica Phinia din parcul industrial Miroslava este singura unitate de producție a producătorului american în România. Subsidiara locală, cunoscută inițial sub numele de Delphi, a fost achiziționată de BorgWarner în anul 2020, moment în care a adoptat numele noului proprietar. În iulie anul trecut, pentru a se concentra numai pe electrificare, BorgWarner a separat segmentele de sisteme de combustibil şi piese de schimb într-o nouă companie numită Phinia.

În raportul Phinia pe anul 2023 vedem că principalii concurenți ai companiei sunt Vitesco Technologies, Robert Bosch GmbH, Cummins Inc., Denso Corporation, Dorman Products, Inc., Hitachi Astemo, Ltd., Hyundai KEFICO, Marelli, Valeo, Schaeffler Group, SEG Automotive, Aisan Industry Co., Ltd., Tenneco, ZF Group și SMP Auto Inc. „Pentru multe dintre produsele noastre, concurenții noștri (…) se bucură de avantaje economice, cum ar fi costuri mai mici cu forța de muncă, costuri mai mici pentru îngrijirea sănătății, cote de impozitare mai mici și, în unele cazuri, subvenții la export și/sau subvenții pentru materii prime“, scrie în raportul anual (2023) Phinia Inc.

Phinia anticipează constrângeri de aprovizionare legate de cipurile semiconductoare

Tot aici vedem și ce materii prime sunt utilizate în producția produselor companiei: aluminiu, cupru, nichel, rășini plastice, oțel, anumite elemente de aliaj și cipuri semiconductoare. „Prețurile la mărfuri rămân volatile, iar de la începutul anului 2021, activitatea companiei a cunoscut creșteri ale prețurilor metalelor de bază (de exemplu, oțel, aluminiu și nichel) și metale prețioase (de exemplu, paladiu). În plus, multe economii globale se confruntă cu niveluri ridicate ale inflației în general, ceea ce determină o creștere a costurilor altor inputuri. Ca urmare, compania a experimentat și continuă să experimenteze costuri mai mari“, se precizează în raport.

Pentru anul 2024, compania americană prognozează continuarea presiunilor inflaționiste asupra costurilor materiilor prime, forței de muncă și energiei, ceea ce le poate afecta rentabilitatea și eficiența operațională. „Operațiunile de producție pentru fiecare dintre segmentele noastre de operare depind de gaze naturale (inclusiv dioxid de carbon și heliu), păcură și electricitate. Folosim o varietate de măsuri pentru a limita impactul penuriei de aprovizionare și al presiunilor inflaționiste. (…) Pentru 2024, compania crede că vor exista presiuni inflaționiste continue la anumite materii prime, forță de muncă și energie. Compania consideră, de asemenea, că vor continua să existe constrângeri de aprovizionare legate de cipurile semiconductoare, ceea ce va duce la presiunea creșterii prețurilor. Aprovizionarea cu alte materii prime este adecvată și disponibilă din mai multe surse pentru a susține cerințele sale de fabricație“, mai scrie în același document Phinia Inc., consultat de „Ziarul de Iași“. Compania, cu sediul central în Auburn Hills, Michigan, SUA, are 13.200 de angajați în locații din 20 de țări.

Fabrica Phinia, amplasată în satul Brătuleni din comuna ieșeană Miroslava, a fost construită în anul 2009.

Publicitate și alte recomandări video