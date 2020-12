Piaţa auto europeană a mers cu frâna trasă în noiembrie din cauza restricţiilor

Piaţa maşinilor noi a scăzut cu 12% în noiembrie în UE şi cu 25% în primele 11 luni, arată datele ACEA. În România scăderea a fost de 25% la 11 luni, în unele ţări scăderea a fost de 40%, iar la polul opus declinul a fost de doar 17%. Marca Volkswagen are 11,4% din piaţă, iar Renault are 7,6%. Dacia are o cotă de 3,8%, faţă de 4,1% acum un an.