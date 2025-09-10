PIB-ul Iașului este mult peste media regiunii, dar încă sub cea națională. Ne desparte 1.100 de euro de fruntea economiilor naționale

Iașul trage în sus economia regiunii Nord-Est, având un Produs Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor cu 40% peste media regională, ocupând locul 13 la nivel național. Totuși, diferența față de marile centre economice ale țării rămâne mare. Dacă ar avea o creștere de aproximativ 17% a PIB-ului/locuitor, Iașul ar putea ajunge în Top 10 în următorii ani.

Economiștii ieșeni au spus nu o dată, ci de mai multe ori că totul depinde de investiții în infrastructură, atragerea companiilor cu valoare adăugată ridicată și păstrarea forței de muncă bine pregătite.

Pentru a înțelege mai clar unde se situează județul nostru, „Ziarul de Iași” a analizat estimările pentru anul 2024 ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care arată o imagine contrastantă între județele României. PIB/locuitor la nivel național se ridică la 18.280 de euro, însă Regiunea Nord-Est rămâne cu mult în urmă, atingând doar 11.154 de euro, adică 61,02% din media țării.

În acest tablou general, Iașul se detașează net ca lider al regiunii, cu un PIB pe cap de locuitor de 15.623 de euro. Județul nostru se situează astfel la 85,46% din media națională, dar la 140,07% din media regională, confirmând statutul de pol economic al Moldovei.

Locul 13 la nivel național

În ierarhia națională, Iașul ocupă locul 13, depășind 29 de județe. Deși încă se află sub media națională cu 2.657 de euro/locuitor, diferența nu este imposibil de recuperat: o creștere de aproximativ 17% ar aduce Iașul la media României. De altfel, județul se află la doar 1.143 de euro sub județul Argeș, clasat pe locul 10, ceea ce ar putea permite Iașului să pătrundă în Top 10 economii județene în anii următori.

Iași versus restul regiunii

Comparat cu vecinii săi din Nord-Est, Iașul se distanțează puternic. Următorul județ ca valoare a PIB/locuitor este Bacăul (11.421 euro), cu peste 4.200 de euro mai puțin decât Iașul. Diferența față de Neamț este de aproape 4.900 de euro, iar față de Suceava – peste 6.100 de euro. Cele mai mari decalaje apar în raport cu Botoșaniul și Vasluiul, unde PIB-ul/locuitor abia trece de 8.000 de euro, adică aproape jumătate din nivelul Iașului.

Chiar dacă domină clar regiunea, Iașul este încă departe de marii poli economici ai României. În timp ce județul nostru atinge 15.623 de euro/locuitor, Clujul atinge 26.859 de euro, Timișul 24.612 de euro, iar Bucureștiul se află la un nivel de peste 50.751 de euro, de mai bine de trei ori mai mare decât Iașul.

Rezultatele mai bune ale județului nostru față de restul Moldovei au fost explicate de economiști în repetate rânduri prin rolul său de pol regional. Orașul concentrează servicii cu valoare adăugată ridicată – IT&C, servicii pentru afaceri, ceea ce ridică media productivității. În plus, numărul mare de companii, tinerii bine pregătiți și infrastructura din educație și sănătate atrag investiții ce pun economia în mișcare.

În schimb, județele învecinate sunt dependente de agricultură și de industrii cu productivitate redusă, ceea ce explică decalajele mari. Totodată, lipsa unei infrastructuri moderne de transport rămâne o frână pentru întreaga regiune, inclusiv pentru Iași.

