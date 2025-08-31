Pică Guvernul Bolojan? PSD nu acceptă concedieri la stat, în zona cea mai infectată de clientelă politică

Proiectul de reformă a administrației publice a fost amânat, după ce liderii coaliției au ajuns într-un impas la ședința de duminică.

Măsura, una dintre cele mai importante din pachetul 2, care a fost împărțit în șase parți, a fost împinsă pentru jumătatea lunii septembrie, susțin surse politice pentru HotNews. Premierul Bolojan își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe celelalte cinci proiecte, într-o ședință ce are loc, luni, 1 septembrie, de la ora 19.00.

După cele cinci ore de discuții, ședința coaliției s-a încheiat fără consens. Surse politice au declarat, pentru HotNews și TVR Info, că măsura a fost amânată până pe 15 septembrie. Potrivit Digi24, care citează tot surse politice, măsura a fost amânată deoarece PSD s-a opus tăierilor propuse.

În fapt, măsura desființării a zeci de mii de posturi din administrația publică îi afectează în primul rând pe social-democrați, care și-au construit o întreagă rețea de funcționari cu carnet de partid, „tăietori de frunze la câini” prin instituțiile locale.

