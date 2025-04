Pickabot, robotul care colectează gunoaie, a cucerit lumea. Doi elevi din Iași, premiați la o competiție internațională în Tunisia

Pickabot este un robot autonom care utilizează tehnologii moderne pentru a identifica și colecta deșeuri, precum sticle de plastic și hârtie mototolită. A fost creat în totalitate de cei doi elevi ieșeni, sub coordonarea profesoarei Mirela Țibu. În cadrul competiției internaționale, tinerii au prezentat cum au construit robotul, fiind important să aducă un nou punct de vedere în comunitatea științifică.

„Tema concursului a fost să aducem un studiu științific pentru o anumită categorie – științe, biochimie, multimedia etc. Noi am ales ingineria și am dezvoltat un robot care integrează noile tehnologii apărute pe piață în domeniul ecologiei”, a precizat Shaan Salian, pentru „Ziarul de Iași”.

Robotul este autonom și explorează o zonă predefinită, folosindu-se de o cameră pentru detectarea obiectelor din zona sa de acțiune. După identificarea unui obiect, Pickabot determină poziția acestuia, navighează către el și utilizează un braț robotic pentru a-l plasa într-un container de colectare.

„Robotul este antrenat pe baza modelului de detecție Yolo pentru a distinge anumite tipuri de obiecte. Noi l-am antrenat pe sticle de plastic și pe hârtii mototolite, iar el poate distinge doar aceste două obiecte. Plănuim să îl antrenăm pe o bază mai mare de date. Robotul detectează și sticle de mari dimensiuni, dar din cauză că are un container mic, nu le poate colecta, rezumându-se la sticlele mai mici de 0,5 litri”, a adăugat Shaan.

Cum au reușit cei doi elevi să dezvolte un robot autonom pentru colectarea deșeurilor

Mark Strîmbu a explicat că cea mai grea parte din toată construcția robotului i s-a părut partea software, întrucât s-au documentat singuri și au învățat cum să implementeze tot ceea ce au găsit pe internet.

„Pickabot este format dintr-un șasiu, un braț robotic, un sistem lidar, o cameră și un recipient de colectare. Lidarul scanează mediul înconjurător trimițând un laser care detectează obstacolele, ajutând robotul să-și creeze o hartă pentru navigație. Dacă în fața sa este o masă, de exemplu, robotul va căuta o rută alternativă în loc să meargă direct prin ea”, a declarat Mark.

Cu ajutorul camerei și algoritmilor de inteligență artificială creați de cei cei doi elevi de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, Pickabot poate recunoaște deșeurile vizate.

„Noi am conceput un algoritm care identifică dacă un obiect este o sticlă de plastic sau o hârtie mototolită. Robotul este complet autonom și poate fi programat să curețe o zonă specifică, cum ar fi o sală de clasă”, a adăugat elevul.

Un robot de o mie de dolari, inventat de doi elevi din Iași

Proiectul Pickabot a necesitat un efort considerabil atât pe partea de mecanică, cât și pe cea de software. Cei doi băieți au făcut cercetare pentru a înțelege cum funcționează uneltele pe care le-au folosit la construcția robotului.

„Pe partea de mecanică, pot spune că a durat o lună să facem designul 3D și asamblarea. Pe partea de software, a durat în jur de trei luni, pentru că a trebuit să integrăm toate componentele. Kit-ul de software pe care l-am folosit a trebuit să îl învățăm de la zero, de pe internet”, a declarat Shaan.

Costul actual al robotului Pickabot se ridică la aproximativ o mie de dolari, dar ar putea fi redus semnificativ prin utilizarea unei imprimante 3D pentru realizarea componentelor.

„Varianta aceasta a robotului costă în jur de o mie de dolari, dar costul ar putea fi mult mai redus, dacă șasiul și brațul robotului ar fi printate la imprimanta 3D, de exemplu. Fiindcă a trebuit, însă, să ne axăm pe ideea de a face un robot autonom, nu am mai avut timp să ne ocupăm de lucrurile simple, precum printarea șasiului și crearea brațului robotic. Avem norocul să fim într-un spațiu în care ne este foarte ușor să atingem sponsori. Doamna profesoară Mirela Țibu s-a ocupat să găsească sponsori pentru noi. Nu am plătit nimic pentru robot, toate costurile au fost acoperite datorită sponsorilor”, a transmis Mark.

Pe podium la o competiție din Tunisia

Pentru cei doi tineri de doar 17 și 18 ani, Premiul al II-lea și Premiul Special pe care le-au obținut la IFEST 2025 reprezintă o recunoaștere a muncii depuse și o motivație.

„Mi se pare extraordinar că am reușit să ajungem la această performanță cu robotul nostru, mai ales fiindcă a fost foarte mult de lucru, fiind nevoie să învățăm totul de la zero. A fost extraordinar să participăm la această competiție și suntem foarte fericiți că am reușit să ne întâlnim cu elevi din întreaga lume și să reprezentăm nu doar Iașul și școala noastră, ci toată România”, a spus Shaan.

Mark și Shaan țintesc să ia aurul anul viitor, când plănuiesc să participe din nou la competiție.

„Dacă nu am luat aurul anul acesta, îl vom lua anul viitor. Vom continua să ne perfecționăm și să ne luptăm pentru recunoaștere la nivel internațional”, a adăugat Mark

Vor strânge roboții deșeurile în viitor?

Cei doi elevi își doresc ca proiectul lor să fie un punct de plecare pentru crearea unui robot care să colecteze deșeurile și să fie de folos societății.

„În viitor, sperăm să putem produce un model la o scară mai mare, pentru a fi folosit și pentru deșeuri mai mari. Noi am căutat, dar nu am găsit să mai fie implementate astfel de soluții. Am găsit roboți de curierat, dar nu și roboți pentru colectarea gunoaielor. Sperăm ca toată cercetarea noastră să inspire în continuare oamenii pentru a integra tehnologii în soluțiile curente. Cea mai folosită metodă de curățare la noi în țară este cea manuală și am zis să încercăm să integrăm această parte de robotică și în ecologie”, a declarat Shaan.

Mark este de părere că dacă roboții vor contribui la strângerea gunoiului în viitor, cu siguranță nu vor arăta precum Pickabot. Ideea lui este să fie un robot mare, care să colecteze deșeurile, împreună cu mai mulți roboței, care să strângă gunoaiele.

„Dacă ar fi să avem roboți care adună gunoiul, în viitor, cu siguranță nu vor arăta așa. Acesta e doar un prototip. Posibil să fie mai mici și mai mulți, nu cred că va fi unul mai mare. Eu m-aș gândi că ar putea fi mai mulți roboți mici și unul mare. Cel mare ar stoca, iar cei mici ar aduna. Când ai un robot prea mare e cam greu de navigat, fiindcă are, de exemplu, de urcat și coborât borduri”, a explicat Mark.

