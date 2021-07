Pictorița care a plonjat cu mașina în Ciric spune că nu este însărcinată

Mai multe surse indicau că în autoturismul scos din lacul Ciric se găseau ecografii din care reieșea o sarcină. Pictorița susține că acestea sunt vechi de cinci ani. Pe de altă parte, divorțul dintre ea și soțul ei, Dan, nu a fost finalizat din cauza avocatei.

„Ecografiile găsite în mașină sunt de acum 5 ani, de la prima sarcină. Nu am fost și nu sunt însărcinată! Divorțul s-a produs pe cale amiabilă, procesul de divorț nu a fost închis din cauza avocatei. Vreau să lămuresc aceste chestiuni pe care le-am citit și care nu-mi fac deloc bine, mă termină psihic toate aceste supoziții. Încerc să îmi revin, am grijă să fiu bine. Momentan nu sunt deloc ok, nu pot vorbi cu nimeni, nu mai citesc nimic, vreau să fiu bine! Le mulțumesc din suflet celor care mi-au fost alături în aceste zile, sunt suportul meu într-o perioadă în care am mare nevoie de liniște și discreție”, a transmis pictorița Cezara Moraru pentru insociety.ro.

