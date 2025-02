Pilotul Dacia, Sébastien Loeb, a câştigat a doua etapă a Abu Dhabi Desert Challenge

„A fost o zi bună şi am încercat să forţăm mult în această etapă. Am pierdut puţin timp la start, dar în a doua jumătate am încercat să forţez cât de mult am putut. Aşa că a fost o zi bună”, a declarat Sébastien Loeb după a 21-a sa victorie în W2RC, a patra pentru Dacia în campionat.

Nasser al-Attiyah, tot cu Dacia, care a câştigat prologul de sâmbătă, a terminat la 1’37 în spatele lui Loeb, dar a primit o penalizare de un minut pentru un start fals şi a încheiat pe locul 3.

Abu Dhabi Desert Challenge este al doilea eveniment din Campionatul Mondial de Rally-Raid după Dakar.

