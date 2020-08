Pilotul de raliu Alex Filip, lovit intenţionat de un şofer în timp ce mergea cu bicicleta

Pilotul de raliu Alex Filip a povestit pe Facebook cum a fost lovit intenţionat de un şofer în timp ce mergea cu bicicleta în comuna Corbeanca.

„De ani buni încerc cu toată forţa să promovez condusul responsabil, defensiv, civilizat, calm, cu maniere. Cu toate astea, iată c-a venit şi rândul meu să mă tăvălească un şofer care n-are ce căuta pe drumul public. Zic asta pentru că a lovi un biciclist in mod voit denota lipsă de discernamânt.

Ieri am iesit cu bicicleta la antrenamentul de seară şi aveam în plan bucla mea clasica de 75km. Din păcate am parcurs doar vreo 5km pentru că şoferul unei maşini a decis la un moment dat să mă tot şicaneze, totul, pe scurt, terminându-se cu faptul c-a frânat brusc şi a virat spre mine cu intenţia clară de a mă lovi. Ceea ce s-a şi întamplat, maşina lui m-a proiectat intr-o alta parcată şi apoi alte câteva tumbe până intr-un cap de pod. Episodul a avut loc aproape de casă, la mine-n comuna Corbeanca.

A sosit Poliţia, SMURD-urdul, am fost la spitalul Elias unde am poposit vreo 4h. În urma CT-ului şi a radiografiilor a rezultat că pot pleca acasă. Însa leziunile, echipamentul distrus, bicicleta avariată, dar, mai ales, ceea ce se putea întâmpla mă face să-mi crească pulsul şi acum la cafea. Sigur, poate trece total neobservat, însă pericolul ne priveşte pe toti. Pentru unii şoferi, a fi biciclist e semn de inferioritate. Cum adică să opresc în spatele unuia şi să-l depaşesc abia atunci când am spaţiu de 1.5m? Păi ce mă, vă credeţi în Elveţia?

Dacă tot am văzut asfaltul de foarte aproape, profit de ocazie şi zic:

- biciclistul este un participant la trafic precum oricare altul

- biciclistul are drepturi şi obligaţii clare

- pentru ca Romania nu are piste pentru biciclişti, ne deplasăm pe şosele sau strazi

- obligaţia şoferului este să-i acorde biciclistului spaţiu de siguranţă de min 1.5m

- în orice context, o tamponare dintre un biciclist şi o maşină il va ‘avaria’ pe biciclist, fie ca e de vină, fie ca nu

- în ţările civilizate, bicicleta este un mijloc de transport des folosit, dar şi o modalitate eficientă de a face sport şi de a te relaxa

În cazul meu, şoferul care m-a ‘avariat’ va avea dosar penal, mai ales că m-a lovit intenţionat. Postarea asta fiind făcută pe pagină şi nu pe profil, ca să poată ajunge la cât mai mulţi, ar fi de apreciat un share.

Mulţumiri publice celor care mi-au acordat primul ajutor, personalului medical de la Camera de Gardă a Spitalului Elias şi echipajului SMURD”, precizează Alex Filip în postare.