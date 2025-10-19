MICA PUBLICITATE
SPORT

Pilotul finlandez Kalle Rovanperä a câştigat Raliul Europei Centrale. Toyota a câştigat titlul la constructori

De Redacția
duminică, 19 octombrie 2025, 18:00
1 MIN
Pilotul finlandez Kalle Rovanperä a câştigat Raliul Europei Centrale în faţa galezului Elfyn Evans, dar Sébastien Ogier, accidentat sâmbătă şi ieşit din cursa pentru victoria finală, a dominat ziua de duminică, câştigând cele trei speciale ale zilei.

Raliul disputat în Germania, Austria şi Republica Cehă a schimbat situaţia în lupta pentru titlul mondial între cei trei piloţi Toyota: galezul Evans (247 puncte) preia conducerea clasamentului, cu două etape înainte de finalul sezonului, cu 13 puncte avans faţă de francezul Ogier şi finlandezul Rovanperä, aflaţi la egalitate (234 puncte).

Ogier nu a obţinut niciun punct în clasamentul raliului, deoarece nu a terminat ziua de sâmbătă, dar a câştigat cele zece puncte bonus acordate duminică.

În ceea ce priveşte constructorii, Toyota şi-a confirmat titlul mondial, după ce a câştigat deja unsprezece din cele douăsprezece probe disputate.

