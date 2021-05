Pilotul ieşean Răzvan Ungureanu continuă rezultatele bune în Campionatul Naţional de Raliuri

După primele două etape ale Campionatului Naţional, Răzvan Ungureanu ocupă locul III în clasamentul general anual al Cupei Dacia. La ultima competiţie la care a luat parte, Raliul Perla Harghitei, echipajul format din pilotul Răzvan Ungureanu şi copilotul Vlad Colceriu au făcut o figură foarte bună, fiind remarcaţi de organizatori pentru curajul cu care au abordat probele.

„După ce de la prima etapă, cea de la Braşov, am plecat cu un gust amar pentru că am suferit anumite probleme tehnice şi a trebuit să ne chinuim să ducem raliul până la sfârşit, la Harghita am avut plăcerea de a merge pe o probă foarte cunoscută şi dificilă din campionatul naţional: Lueta. Am început să mă acomodez cu maşina şi am reuşit să ajungem dupa o primă zi cu condiţii meteo variabile pe podium la Cupa Dacia.

O greşeala a doua zi ne-a făcut să pierdem din păcate podiumul şi să trebuiască să ne mulţumim cu un loc IV, respectiv II la Cupa Dacia Debutanţi, rezultat care ne plaseaza pe locul III la clasamentul anual şi totodată ne ambiţionează pentru viitorul sezonului, fiind nerăbdător să am prima victorie. Urmează pentru noi trei raliuri pe macadam, suprafaţa mea preferată de rulare. La două acestea am avut rezultate foarte bune anul trecut: Bacău, locul II la Rally 2 general, respectiv Iaşi, locul III la clasa noastră”, a declarat Răzvan Ungureanu.

În vârstă de 21 de ani, Răzvan Ungureanu a debutat într-o competiţie de raliuri anul trecut, în cadrul cadrul Raliului Iaşului, urcând direct pe podium (locul III la categoria Rally2 - Clasa A1). A continuat cu locul II în Raliul Bacăului şi cu locul III în clasamentul anual general al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv (FRAS). „Începutul anului acesta a reprezentat pentru mine continuarea visului meu de a merge in Campionatul National de Raliuri, de data aceasta în Cupa Dacia”, a punctat pilotul ieşean.

Răzvan Ungureanu concurează pe o maşină Dacia Sandero, închiriată de la Vali Porcişteanu, cel care de altfel l-a şi iniţiat în tainele pilotajului. Student în anul III la Medicină, Răzvan este pasionat de mulţi ani de maşini, dar, până anul trecut, singurul său contact cu sportul pe patru roţi au fost cele câteva cursele de karting la care a participat la Iaşi.

Despre Cupa Dacia

Cupa Dacia este o competiţie monomarcă desfăşurată la cel mai înalt nivel, ca parte din Campionatul Naţional de Raliuri. Ajunsă în 2021 la cea de-a 15-a ediţie, Cupa Dacia a strâns în jurul ei o comunitate dinamică care împărtăşeşte pasiunea pentru automobilism.