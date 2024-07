Piscinele deschise în Iași, în iulie 2024. Unde te răcorești vara asta?

Am făcut o listă cu piscinele din Iași deschise în 2024, completată cu tarifele percepute pentru intrare sau pentru închirierea de șezlonguri, precum și mențiuni legate de posibilități de cazare.

Piscina Apollo Summer Lounge

https://www.facebook.com/ApolloSummerLounge/

Adresa: Șos. Copoului nr. 10 A

Tel. 0725-276.556

Apollo Summer Lounge, situat la ieșirea din Iași, spre Breazu, la 800 metri după indicatorul de ieșire din Iași, deține două piscine: una pentru copii, cu adâncimea de 0,8 m și o alta cu adâncime variabilă (de la 1,5 m la 2,5 m). “Piscina pentru adulți, recent renovată, a fost deschisă oficial pentru sezonul 2024 în această săptămână. Seara se filtrează apa, iar dimineață un robot curăță fundul ambelor bazine. Apa este dezinfectată și verificată periodic”, a declarat pentru Ziarul de Iași o reprezentantă a companiei.

Tariful de intrare pentru adulți (cu șezlong inclus) e de 40 de lei / persoană de luni până vineri și de 60 de lei/persoană în weekend.

Închirierea unui pat la piscină (2 persoane) costă de luni până vineri 100 lei, iar în weekend 140 lei. Pe durata întregii săptămâni, adulții beneficiază de 50% reducere dacă merg la piscină după ora 17:30.

Pentru copiii sub 14 ani accesul la piscină, cu șezlong inclus, se face în schimbul unui tarif de 20 de lei în zilele lucrătoare și de 30 de lei în zilele de weekend.

Apollo Summer Lounge, care se proclamă cea mai mare piscină din Iași, are 200 de șezlonguri disponibile pentru clienți și 40 de paturi, iar parcarea poate acomoda 60 de autovehicule.

Apollo Summer Lounge împlinește 10 ani de existență, așa că în acest weekend e petrecere la piscină, cu DJ Kattia și cu 50 de cocktailuri gratuite pentru cei care sâmbătă, 6 iulie, vor posta pe Facebook în intervalul orar 12:00-14:00 un story în care dau tag locației.

Paradisul Verde

https://www.facebook.com/ComplexParadisulVerdeIasi/

18 km de Iași, prin Breazu – Horlești – Comuna Movileni

Telefon: 0740-672.724

În Paradis au însă loc și pescarii. În Paradisul Verde din Comuna Movileni, mai exact. Pentru acces la lacul complexului, pescarii trebuie să plătească 80 lei/12 ore. “Se poate prinde crap, caras, șalău. Dar e pescuit sportiv, ce se prinde, se aruncă înapoi”, precizează Marius Chiribuță, managerul complexului. Însă, mai spune el, “cine nu mai stă la pescuit, are intrare gratuită la piscină”.

Ca majoritatea complexurilor de agrement din Iaşi, Paradisul Verde Iași are o piscină de mică adâncime, destinată copiilor, și o piscină cu adâncimea de 1,5 metri, lungă de 12 metri și lată de 6 metri pentru adulți.

Accesul la piscină pentru adulți (cu șezlong inclus) costă 50 lei/zi, iar pentru copiii cu vârste între 7-12 ani e de 25 lei/zi. Copiii mai mici de șapte ani beneficiază de acces gratuit.

Programul e de la 09:00 la 20:00 în timpul săptămânii și de la 08:00 la 20:00 în zilele nelucrătoare.

În Paradisul ieșean nu se fac rezervări, dar se fac cazări, pentru cine dorește să își petreacă cel puțin o noapte acolo.

Există 16 căsuțe, cu camere cu pat matrimonial. Cazarea în căsuță, cu mic dejun inclus, costă 400 de lei.

Restaurantul complexului are un meniu din care se pot alege preparate de carne sau pește, ciorbe, salate, etc

Clienții pe care-i prinde seara în Complexul Paradisul Verde Iași se pot încălzi la un foc de tabără.

Aqua Park Iași – Agrement Victoria

https://agrementvictoria.ro/aqua-party/

sat Victoria, com Victoria

Telefon: 0752-242.213 sau 0751-220.925

E-mail: rezervari@agrementvictoria.ro

“Prin înființarea Agrement Victoria, ne-am propus să îți oferim o oază de relaxare fără bătăi de cap, fără pașaport și fără drumuri lungi! Situați la doar 15 kilometri de Iași, te invităm să evadezi din agitația cotidiană fără a pierde ore prețioase în trafic. Aici, intri în propriul tău paradis de relaxare, unde fiecare moment devine o escapadă de neuitat” – propune baza de agrement situată în apropiere de vama Sculeni ce desparte România de Republica Moldova.

Victoria se mândrește cu o ofertă de mini-sejur complet: “Pe 9.000 de mp ai o mulțime de dorinţe împlinite: spații de cazare, un salon dotat cu o bucătărie ultra-modernă, terase, Aqua Park cu piscine și tobogane, un centru SPA cu apă de la Cacica, saune, salină cu pereți de Himalaya, dușuri /vestiare, foișor, pergolă, grătar. Ai tot ce dorești, tu doar alege!”. Piscinele pentru copii, susțin reprezentanții complexului, au apa încălzită și adâncimea între 30 – 60 cm. Piscina pentru adulți începe de la o adâncime de 0,9 m și ajunge până la 1,6 m în cel mai adânc punct.

Cine alege să se răsfețe la Aqua Park trebuie să știe următoarele informații:

De luni până vineri tariful pentru adulți și pentru copiii cu vârsta mai mare de 10 ani este de 60 lei/zi(cu șezlong inclus), iar în weekend și în timpul sărbătorilor legale e de 80 lei/zi.

Pentru copiii între 3 – 10 ani se plătește un tarif de 40 lei/zi (cu șezlong) în timpul săptămânii și de 60 lei/zi în weekend sau în zilele de sărbătoare.

Copiii care au până în 3 ani vârsta nu plătesc nimic, dar nu primesc nici șezlong.

Cazarea se poate face atât în bungalouri cât și în camere din vila complexului. O cameră single costă 225 lei/noapte, iar una dublă costă 300 lei/noapte (în ambele cazuri e inclus și accesul la piscina). Aceste prețuri sunt valabile în zilele lucrătoare. În weekend, la preţul indicat se mai adaugă câte o sută de lei.

Un apartament cu două camere separate se poate închiria cu 600 lei/noapte (acces la piscină inclus). Prețurile nu includ însă și micul dejun.

Agrement Victoria acceptă plata cu cardurile de vacanță emise de Pluxee, Edenred, Up Romania.

Piscina Le Gaga

https://www.facebook.com/LeGagaIasi/

Adresa: Iasi, str. Pădurea Surdă nr. 83 (între Valea Ursului și Lunca Cetățuii, în dreptul satului Cornești – distanța față de Podu Roș e de circa 8 km)

Telefon: 0741-207.397

„Piscina Le Gaga o folosim mai mult ca decor pentru evenimente”, spune managerul Valentin Blanariu. Din același complex mai fac parte Grand Ballroom, care pune accent pe organizarea de nunți cu dichis și Pensiunea Neptun.

Tariful de intrare la piscina Le Gaga Iași nu e diferențiat în funcție de vârsta clienților, ci doar în funcție de zilele săptămânii. În zilele lucrătoare, accesul e permis în schimbul a 60 de lei/persoană, sâmbăta intrarea costă 70 lei/persoană, iar duminica 80 de lei/persoană.

Piscina are 30 de metri lungime și 10 metri lățime, iar adâncimea pornește de la 0,8 m și ajunge până la 1,60 m. Pensiunea Neptun oferă 14 locuri de cazare în șapte camere duble, iar potrivit lui Valentin Blanariu tariful pe noapte e de „aproximativ 300 de lei”.

Piscina Good Mood

https://www.facebook.com/piscinaGoodMood

Adresa: Str. Azurului nr. 6, Lunca Cetățuii (distanța față de Podu-Roș este de circa 7 km.)

Telefon: 0741-631.016

Piscina Good Mood promite o stare de bine la un preț ceva mai accesibil:

Pentru adulți și pentru copiii peste 7 ani tariful în zilele lucrătoare este de 40 lei/persoană, iar în weekend de 50 lei/persoană (include și șezlongul).

Pentru copiii cu vârste mai mici de 7 ani, prețul e de 35 lei/zi în zilele lucrătoare și de 40 de lei în weekend.

Copiii sub 3 ani au acces gratuit

Tariful pentru folosirea unui baldachin este de 40 de lei în orice zi de luni până vineri și de 50 de lei sâmbăta sau duminica.

Piscina are adâncimea de 1,5 metri, lungimea de 13 metri și lățimea de 6 metri.

Pentru copii mai există leagă și tobogan.

Piscina EOS Club

www.facebook.com/piscina.eos.iasi/

Adresa: Rediu, Str. Zorilor nr. 6

Telefon: 0748-480.764

Intrarea la piscina Complexului EOS îi costă pe adulți 50 lei/zi de luni până vineri și 70 de lei/zi în weekend și în timpul sărbătorilor legale.

Biletul pentru copiii sub 10 ani costă 30 lei/zi, dar nu beneficiază de șezlong. Dacă părinții vor să închirieze un șezlong și pentru ei, plătesc bilet la preț de adult.

Intrarea este liberă pentru copiii mai mici de trei ani.

Un separeu se poate închiria, dacă se mai adaugă 100 de lei la prețul de intrare.

Administrația complexului EOS recomandă verificarea disponibilității piscinei în zilele de weekend.

Înotătorii de seară pot intra la piscină între orele 18:30 – 20:00 – utilizarea piscinei îi va costa 30 de lei.

Programul este de luni până duminică între orele 09:00-20:00;

Complexul are spații de cazare, iar clienții cazați au acces gratuit la piscină de luni până vineri. Plătesc în schimb 20 de lei/șezlong în weekend, atunci când li se cere să facă și rezervare pentru piscină.

În camerele complexului sunt acceptate și animale de companie de talie mică. În cazul lor, cazarea costă 30 de lei/zi.

Plata se poate face cash, card, cu tichete de vacanță și carduri de vacanță.

Havana Summer Pool

https://www.facebook.com/havanasummerpool/

Adresa: DJ249E Comuna Tomești

Tel. 0759-322.794

Petrecere va fi și la Havana, în Tomești. “Magnitude Pool Party” va începe duminică, de la ora 11:00, la Havana Summer Pool. „Avem și DJ, colaboram și cu o școală de dansuri – ei se ocupă atât de programul de divertisment pentru copii, cât și pentru părinții lor. Important e să se simtă lumea bine”, spune Adi Diaconu, co-proprietar al Havana Summer Pool. “Piscinele sunt computerizate, calculatorul dozează soluţiile dezinfectante în funcție de claritatea apei. Așa că la toate probele de apă luate de inspectorii DSP analizele au ieșit super-bine”, mai dă asigurări fondatorul coloratei Havana din Tomești.

Havana Summer Pool are două bazine, unul pentru copii și unul pentru adulți. Acesta din urmă e adânc de 1,5 metri, are o lungime de 15 metri și lățimea de 5 metri. “În timpul săptămânii sunt clienți care vin dimineața doar pentru a înota câteva lungimi de bazin”, a observat Adi Diaconu.

Resortul pune la dispoziția clienților 110 șezlonguri.

Programul începe în fiecare zi a săptămânii la ora 09:30 și se încheie la 20:00.

Tariful de intrare pentru adulți e de 40 de lei în zilele lucrătoare și de 50 de lei în weekend.

Copiii cu vârste între 3 – 7 ani au acces (fără șezlong inclus), la prețul de 25 de lei de luni până vineri și de 30 de lei sâmbăta sau duminica.

În cadrul complexului există și un teren de tenis care se închiriază la prețul de 30 lei/ora.

Ca și în cazul celorlalte piscine, Havana Summer Pool dispune de propriul bar, de bucătărie și de terase.

“În rest, mai oferim liniște și aer curat”, spune Adi Diaconu, care mai oferă câteva amănunte: „Mămicile cu copii, ele reprezintă publicul nostru țintă, pe ele le-am ascultat de câte ori am adus îmbunătățiri. Iar picturile colorate, făcute de o pictoriță cu care avem noi o colaborare, îi atrag și pe cei mici, și pe cei mari. În plus, Havana Summer Pool mai e și locul în care vin din când în când, la team-building-uri, grupuri de IT-iști. Ei sunt cei mai buni clienți. Și doctorii, și ei mai închiriază piscina și sunt clienți foarte buni. Asta e, e o afacere sezonieră, stăm deschiși atât timp cât e soarele pe cer”.

Dacă tot nu v-ați hotărât ce piscină să alegeți, vă spunem noi ce să nu mai căutați. Deși pe unele pagini de internet La Playa Pool (Bucium) apare ca fiind activă, locuitorii din zonă știu că de mulți ani această piscină nu mai există. Iar la numărul de mobil care apare atașat drept număr de contact pentru piscina La Playa (0745-510.505) răspunde o doamnă, exasperată: “De 11 ani mă terorizează lumea cu telefoane, e un coșmar vara, mai ales în weekend. De 11 ani e numărul meu, nu al vreunei piscine”.

Iar Piscina Golden Stone, de la intrarea în Popricani nu mai funcționează de cinci ani. “Nu avem apă, am făcut eforturi să funcționăm cu 11 puțuri, dar nu a mers. Bazinul e gol. Asta e situația la noi în localitate. Când ajunge apa și aici, poate o să redeschidem. Noi am încercat să ștergem informațiile despre piscină de pe internet, de pe unde am avut acces, dar încă mai sunt oameni care sună”, au venit, telefonic, explicațiile legate de piscina din Popricani.

