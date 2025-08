Pisica lui Juravle și fricile PSD-ului

Alianța PNL–PSD scârțâie din toți rărunchii la Iași. Măritișul s-a făcut de aproape un an, dar social-democrații încă așteaptă să primească „zestrea”. Cu excepția unei funcții de viceprimar, simbolică mai degrabă decât efectivă, PSD nu are un cuvânt real de spus în administrarea orașului. „Partidul-instituțional” nu are instituții. Implicit, accesul la bani publici devine din ce în ce mai dificil după ce liberalii au acaparat aproape toată administrația ieșeană, inclusiv cea județeană.

Astfel, PSD riscă să rateze principalul scop pentru care a intrat în actul local de guvernare: control asupra unor resurse bugetare, după ani de suferință post-Nichita. Cei câțiva social-democrați care au rămas în structuri de conducere, după 2015, s-au metamorfozat pentru a simți și gândi la fel precum Mihai Chirica. Cu impresia că au fost trași pe sfoară, pesediștii au început să-și arate colții: în câteva ocazii, consilierii locali au refuzat să voteze în favoarea unor proiecte susținute de PNL.

Proiectul picat la vot în ultima ședință a Consiliului Local implică controlul asupra CSM 2020, club sportiv care a „driblat” peste 10 milioane euro în ultimii doi ani. În esență, era vorba despre modificarea unor criterii de selecție și lansarea concursului pentru postul de director. Este de notorietate că un influent social-democrat aleargă după post. Primarul Mihai Chirica a arbitrat votul în plen, pe un ton autoritar, și a dictat un penalty în favoarea PSD: cei mai mulți dintre liberali au ezitat la marginea careului, unii s-au refugiat pe tușă (vezi cazul lui Ciprian Bostan), în timp ce Juravle și Boz s-au plasat pe linia porții, blocând lovitura.

Poziționările pe această temă au confirmat un lucru știut (în culise) încă de la momentul cununiei politice PNL-PSD: primarul Chirica și-a dorit alianța cu PSD, în timp ce vicele Juravle a vrut protocol cu USR. Înțelegerea actuală este una fragilă întrucât depinde de un singur vot. De acest context profită din plin vicele. Juravle nu e la primul episod în care flutură pisica prin fața PSD-ului, reamintindu-le că nu au fost prima opțiune de joc și că, la nevoie, rezervele de pe banca USR îi pot înlocui oricând.

Să ne reamintim și noi un episod, dezvăluit recent de ReporterIS. Filip Havârneanu, șef al municipalei USR Iași care controlează grupul consilierilor useriști, a fost numit agent de marketing la… CSM 2020. Fostul deputat este un vechi partener de negociere al lui Juravle. Același Havârneanu, alături de liderul de grup al consilierilor USR (Dragoș Popa), era promovat de Juravle pe rețelele sociale cu ocazia unei întâlniri la Primăria Iași cu o delegație ucraineană, în mai 2025. Aliații pesediști au lipsit din fotografii pentru simplul motiv că nu au fost invitați la un eveniment oficial.

Exemplele pot continua. Un lucru este cert – PNL și PSD sunt într-o relație lipsită de consistență, aspect confirmat și de un episod sugestiv din aceeași ședință cu votul pe CSM 2020. Liberalul Ciprian Bostan a anunțat că șefia grupului PNL din deliberativ va fi asigurată prin rotație. La acest anunț a reacționat rapid liderul de grup al PSD, Bogdan Crucianu: „Să ne anunțați și pe noi când faceți modificările, pentru a ști și noi cu cine discutăm”. Reacția social-democratului arată – dacă mai era nevoie – absența unui dialog politic real între PNL și PSD, specific unei alianțe funcționale.

Vicele Juravle este pe o traiectorie politică care îi poate conferi un profil de jucător autonom. În timp ce își consolidează influența în PNL, întreține o punte de dialog cu USR și păstrează o relație funcțională cu unii pesediști, dar una dezechilibrată cu PSD. Neînțelegerile actuale cu primarul sunt mai degrabă furtuni într-un pahar cu apă – e prea devreme pentru un „război” deschis. Însă toate aceste poziționări prefigurează modul în care se vor reconfigura taberele în perspectiva alegerilor locale. Este o perioadă de tatonare politică, în care fiecare mișcare poate înclina balanța în 2028.

