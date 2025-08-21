Pisici și dezbateri despre viitorul nației. Bolmojeala neclară de la munte a unei cunoscute madame de pe colinele Iașului

Dacă tot am scris zilele trecute, de Ziua Internațională a Pisicii, despre motanul alintat al madamei Iulia Scântei, fosta senatoare de Iași acum judecătoare la CCR, haideți pe azi să vă spunem două vorbe și despre slujba ei. Nu cea de notăriță de Capitală, ci de cea de înalt jude.

Am văzut din relatările unor martori oculari că, la un festial de la Râșnov ce a avut loc în uichend, și unde de regulă mai ies să se exprime incifrat și să dea semnale în piață băieți cu ochi albaștri din servicii sau săgeți de-ale acestora, s-a exprimat într-o speță tare controversată și ieșeanca noastră jude la Curtea Constituțională, fosta senatoare liberală Iulia Scântei.

În fine, nu mai luăm daravera la dezbătut: madam a răspuns la o întrebare cu tentă georgistă referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. A urmat o bolmojeală cam neclară, cu argumente avocățești de magistrat constituțional dar – asta e, înțelegem situația – prezentate pe tarabă de un notar.

Dacă a convind au ba pe careva, avem mari dubii. Nu din pricina argumentelor, ci a lipsei logicii lor. În fine, altceva voiam să remarcăm: în premieră pentru CCR, madama a spus ceva de genul că ai ei colegi ar fi trebui totuși să iasă și să-și ceară scuze votanților. Hopaa?!

Bine, mulți apropiați ai georgiștilor și auriștilor au prins vorba din zbor și au rostogolit-o în direcția pe care au vrut-o ei. Asta deși, cetind și recitind de vreo 3-4 ori, ne-am prins până la urmă că madama a vrut de fapt să zică taman pe dos.

Of, of: bine că nu s-a făcut madama advocat, și a rămas notar! Vă dați seama ce-ar fi ieșit la instanță, în caz că?

Iacătă-l și pe Popa Scatoalcă, bob sosit la poartă nouă!

Băi oameni buni, of, of… Doar v-am mai spus de-atâtea ori, cu exemple: nu vă mai înhăitați cu gazeta șantajiștilor famigliei, că nu ai cum să ieși din treaba asta decât prost! Pe minus.

Iote, de-un par egzamplu, pe părintele Calistrat, zis și Popa Scatoalcă după ce a plesnit două enoriașe în curtea mănăstirii de la Vlădiceni, ce postează pe pagina lui de socializare!

Da, exact: e vorba de acel accident tragic de la Târgu, unde o familie ce pleca în concediu cu rulota a ajuns pe contrasens dintr-o greșeală a șoferiței, unde acest om nevinovat i-a luat din plin, că n-a avut timp nici să schițeze o frânare, în 3 metri în fața lui, unde s-a petrecut totul.

Iar părintele, vai-vai, îl prezintă ca pe un căpcăun criminal.

Spuneți și voi acuma… Dar, de fapt, lasă: nu mai spuneți nemica, că ne-am prins ce voiați să spuneți! Așa și este…

Postarea zilei: situațiunea de pe front

La final, iată și o postare optimistă. O distribuim aici tocmai pentru că vine de la un personagiu care de regulă ne dă vești proaste. Economistul Andrei Caramitru dixit:

«Hai să dam un zoom out sa vedeți in ce dezastru sunt și putin și aliații lui și ca nu mai au opțiuni Iran – terminat. Toate proxy-urile iraniene sunt out (Hamas, Hezbollah). A fost bombardat direct de sua e in genunchi Siria – out. Noul presedinte a avut întâlnire cu trump nu mai permite influență rusească acolo Azerbaidjan și Armenia – au făcut pace sub auspiciile lui Trump, Armenia s-a deconectat de umbrela de securitate a Rusiei. Azerbaidjan și Rusia au deja conflict cvasi deschis diplomatic (și mici chestii hibride), dar degeaba Vucic – Serbia – are revoluție pe străzi. Protestatarii dau foc la sediile partidului lui. Nu mai are situația în mână deloc Orban – e jos de tot în sondaje. Conducta drujba a fost distrusă de ucraineni acum câteva zile. Nu mai are petrol e dezastru. Și îl sună Trump ieri să îl certe și să îl preseze să accepte Ucraina în UE ! Umilință absolută Acuma. Rusia e și în faliment deja. Are 2 opțiuni mari și late : A) acceptă planul lui Trump. Adică Ucraina și Moldova în UE, garanții de securitate tari pe Ucraina (cvasi-nato). Aici apar 2 probleme uriașe : – zona de contact militar / bariera cu vestul se mută de la Constanța la Donbas. Vreo 1000 și ceva de km mai aproape de Moscova. E imposibil de justificat e un dezastru geostrategic e de facto pierderea războiului și a influenței în Europa de est totală pentru Rusia. – dacă se întorc 1 milion de soldați de pe front în rusia – de fiecare dată când s-a întâmplat așa ceva începe haos și la final schimbare de regim (ultima dată după ww1 când au venit așa bolșevicii urcați peste soldații frustrați și brutalizați și au eliminat fizic toată elita veche) B ) continua războiul nu acceptă nici un plan. Consecințele : – sancțiuni brutale ale sua pe exportul de petrol. Deci faliment și mai dur și total. Va fi obligat să naționalizeze băncile și banii oamenilor din bănci, să pună cartele, să forțeze lumea la foame și frig . Soldații nu mai au cu ce să fie plătiți. – chiar dacă face asta – războiul nu îl poate câștiga pt ca Ucraina va primi arme și mai tari , vor putea lovi mai mult și mai adânc, vor putea rezista încă 1 an până se prăbușește complet șandramaua în interiorul Rusiei Deci Rusia a pierdut de fapt și nu mai are opțiuni deloc. Putin nu mai are mult de dus. Disperarea e mare Și ar trebui să fie disperarea și la hauristii și cegeii de la noi ca poza e horror pentru ei. Horror.»

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

Publicitate și alte recomandări video