Pisicile și câinii pot ajunge să facă diabet din cauza certurilor din familie. Sfaturile profesorului Nicoleta Hrițcu

Știați că pisicile și câinii se pot îmbolnăvi de diabet, cancer sau chiar de alzheimer? Dacă aveți un animal de companie, vă recomandăm să citiți acest articol care are la bază un interviu cu prof. univ. dr. Nicoleta Hrițcu, medic veterinar din Iași și profesor la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”. În propriul cabinet din Iași, medicul veterinar a numărat nu mai puțin de 32 de cazuri de pisici și câini diagnosticați cu diabet pe durata a doi ani. Din acest articol aflați care sunt posibilele cauze ale îmbolnăvirilor, care sunt semnele care ar trebui să-i alerteze pe „părinții” patrupedelor și ce măsuri preventive pot lua.

La parterul unui bloc din Canta, cabinetul veterinar TeoVet este casa în care își duc zilele Trixy, o pisică în vârstă de 20 de ani, afectată de Alzheimer, și Chanel, o cățelușă diagnosticată în urmă cu opt ani cu diabet. Pe lângă ele se perindă săptămânal zeci de alte animale de companie suferinde. O parte dintre acestea ajung să le împărtășească diagnosticul și se reîntâlnesc apoi cu Trixy și Chanel, la consultații, când vin fie pentru a-și testa glicemia sau a primi doza de insulină recomandată, fie pentru chimioterapie.

Cât de frecvente sunt aceste boli în rândul populației de câini și pisici din România, e greu de apreciat, spune dr. Nicoleta Hrițcu: „În privința incidenței diabetului la animale, estimările variază, dar în general se estimează că în cazul pisicilor ar fi aproximativ 1-2%. Dar nu știu, abia acum am început să facem niște studii. Oricum, s-au înmulțit în ultima vreme aceste cazuri. Am un student indian care își face lucrarea de licență pe diabet și trebuie să adune cazuri. Am numărat 32 de cazuri pe ultimii doi ani numai la mine în cabinet”.

Stresul și alimentația: factori-cheie care conduc la diabet sau cancer

Dezvoltarea tehnologiilor de diagnosticare poate fi unul dintre motive, explică medicul frecvența tot mai mare a acestor cazuri. Nu exclude însă și alimentația animalelor, care s-a diversificat mult și care îi face pe proprietarii de animale să uite că și acestea au nevoie de un regim alimentar echilibrat.

„Dacă glicemia este crescută, dacă animalul bea multă apă, urinează des și din istoric rezultă că a mâncat mai mult și s-a îngrășat, dar acum mănâncă la fel de mult și slăbește, însemnă că este diabet. Bineînțeles, apare întrebarea: „Dar cum, și animalele fac diabet? Ele nu mănâncă dulce!” Păi, nu dulcele e musai să fie cauza diabetului, pot fi carbohidrații și altele”, spune dr. Nicoleta Hrițcu.

Odată testat și diagnosticat cu diabet, animalului de companie i se prescrie insulină, pe care proprietarii de animale învață să o injecteze chiar ei prietenului patruped.

Profesor la USV, unde predă, între altele, cursuri de patologie și clinică medicală și patologie nutrițională, precum și bolile animalelor de companie, Nicoleta Hrițcu insistă asupra stresului și a alimentației, atunci când vorbește despre posibilele cauze care ne pot îmbolnăvi micii prieteni din apartament: „Într-adevăr, una dintre cauze este că proprietarul dă mai multă pâine, carbohidrați și altele. Dar cea mai importantă cauză pare să fie stresul. Animalele percep foarte bine strigătele, vocea ridicată, tonalitatea. Din tonalitate își dau seama că este o problemă în casă și preiau din acel stres”. Stresul provocat de schimbarea locuinței sau de modificări în rutina zilnică, ca și stresul cauzat de certurile din familie, le poate influența sănătatea pentru că, explic veterinarul, animalele percep schimbările din jurul lor, chiar dacă nu înțeleg raționamentul uman.

În plus, adaugă dr. Hrițcu, „există o legătură între diabetul animalelor și sănătatea membrilor familiei. Am observat că, în aproximativ 70-80% din cazuri, unul dintre membrii familiei care trăiește cu animalul de companie este diabetic, ceea ce sugerează o posibilă legătură între stresul transmis de către persoanele bolnave și dezvoltarea diabetului la animale. Îmi pun întrebarea de ce fac diabet animalele persoanelor care au diabet. Încerc să fac niște conexiuni, să stabilesc legături, dar încă nu am reușit să descopăr”.

Cum se tratează diabetul animalelor

Diabetul poate fi diagnosticat doar după o serie de analize, inclusiv determinarea glicemiei și excluderea altor boli, cum ar fi insuficiența renală. Apoi începe o perioadă în care dragostea proprietarilor pentru animalele lor e testată intensiv.

„Păstrăm o legătură constantă cu proprietarii, să le explicăm cum să administreze tratamentele corect și să monitorizeze starea animalului. De cele mai multe ori, nu există o doză fixă de insulină, pentru că depinde de fiecare animal în parte. Acest proces poate dura între o săptămână și o lună”, arată medicul ieșean.

Insulina, glucometrul, seringile pentru injecții devin cumpărături obișnuite. La fel ca mâncarea specială pentru animale cu diabet, mai scumpă decât cea obișnuită. Iar vizitele la cabinetul veterinar sunt programate uneori săptămânal, alteori devin rutină zilnică.

Vestea bună, pentru o parte dintre proprietarii de pisici, este că acestea se pot vindeca de diabet, adaugă aceasta: „Se zice că pisicile au nouă vieți – eu cred că două sunt privitoare la diabet, pentru că pisicile au capacitatea de a-și reduce celulele beta-pancreatice distruse. Și de asta, cam în 40% din cazuri, după administrarea insulinei pentru o lună, două, trei, la un moment dat proprietarul mă sună și mă anunță că pisicii i-a scăzut glicemia. Unele nu mai au nevoie de insulină. Dar asta se întâmplă numai la pisici, la câini nu se întâmplă așa”.

În ce privește bolile tumorale, „la animale cel mai frecvent tip de cancer este cel hepatic și știm că ficatul e cel care reacționează la stres, nemulțumire, supărare, nu inima. Și empatia, cred”, povestește dr. Hrițcu. Vorbind despre posibilele cauze de apariție a bolii, aceasta își amintește:

„Eram în primii ani de practică veterinară, țin minte că a venit un proprietar cu un doberman foarte frumos și la radiografie s-a stabilit că avea o tumoră pulmonară. Proprietarul ne-a zis atunci că și el tot tumoră pulmonară avea”. Ca și în cazul oamenilor, animalele diagnosticate cu cancer ajung să facă tratamente cu citostatice și chimioterapie.

Cum să previi bolile la patrupede

Ce e de făcut pentru a preveni aceste îmbolnăviri sau pentru a depista boala în stadiu cât mai precoce? „În primul rând este important ca proprietarii să înțeleagă că își asumă responsabilitatea pentru îngrijirea și sănătatea animalului de companie și s nu îl ia doar pentru că e o modă să ai câine sau pisică”, subliniază dr. Nicoleta Hrițcu.

Recomandările medicului, pe scurt, pot fi redate astfel:

Analizele de sânge ar trebui făcute din primul an de viață și apoi anual

Minim un control de evaluare pe an, iar pentru câinii și pisicile de vârstă adultă un set de analize cuprinzătoare pe an ar putea să-i aducă animăluțului ani buni de viață în plus.

„Aceste analize ar trebui să includă verificarea funcționalității ficatului, rinichilor, pancreasului și a proteinelor totale. Așa îți dai seama cât de bine este starea de sănătate a animalului. Și o ecografie anuală ar fi recomandată. Aceasta ar trebui să fie baza”, recomandă medicul.

Publicitate și alte recomandări video