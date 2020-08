Plácido Domingo susţine că acuzaţiile care i s-au adus i-au făcut mai rău decât COVID-19

Într-un interviu publicat de ziarul italian La Repubblica, Domingo - în vârstă de 79 de ani - a spus că acuzaţiile care i-au fost aduse i-au făcut mai mult rău decât coronavirusul pe care l-a contractat în primăvara acestui an. „Nu am abuzat vreodată pe cineva”, a spus el. „M-am schimbat. Nu îmi mai este teamă. Când mi-am dat seama că am Covid, mi-am promis că, dacă scap cu viaţă, mă voi lupta să îmi reabilitez numele. Nu sunt Harvey Weinstein al operei”, a făcut el referire la fostul producător de film condamnat la 23 de ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală.

Domingo a anunţat în luna martie, din Acapulco (Mexic), că a fost infectat cu noul coronavirus. El a fost spitalizat şi tratat. „Să îmi regăsesc vocea a fost un miracol. Au fost două sau trei luni în care nu am fost sigur că voi mai putea cânta”, a explicat el. „Singurul lucru care mă nelinişteşte acum este să îmi părăsesc refugiul din Acapulco, de unde nu m-am mişcat de câteva luni; nu am petrecut vreodată atât de mult timp acasă cu soţia, fiul meu, fiica mea frumoasă şi cei doi copii mici ai mei”, a adăugat el, convins că izolarea a fost „un moment extraordinar, util pentru a reflecta asupra vieţilor noastre, alegerilor noastre”.

El a mai spus: „Acum este timpul de a reveni la normal. Vieţile noastre s-au schimbat şi, aşa cum ştiţi, este şi mai dificil pentru mine din cauza acuzaţiilor care mi-au fost aduse în presă”. Anul trecut, în presa americană au apărut articole în care 20 de femei îl acuzau pe tenor de hărţuire sexuală. Aceste învinuiri, a recunoscut Domingo, „au destabilizat familia şi pe mine” şi „mi-au făcut mai mult rău decât virusul”.

„Nu-mi rămâne decât să iau la cunoştinţă faptul că, pentru moment, nu voi putea să cânt în anumite părţi din lume, precum Statele Unite şi Spania, ţara mea. Şi, cu certitudine, nu din cauza unei alegeri a publicului, care îmi trimite constant mesaje de solidaritate. Dar ce să faci? Aşa este viaţa!”. În urma acuzaţiilor, Domingo a renunţat la funcţia de director al Operei din Los Angeles, iar toate reprezentaţiile pe care le avea programate au fost anulate.