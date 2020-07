PLÂNGERE PENALĂ: Mamă, tată şi fiu infectaţi cu COVID-o experienţă traumatizantă

O fostă pacientă a Spitalului Muncipal Paşcani şi apoi a Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi a depus plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi în care reclamă, pe lângă condiţiile de internare pe care le acuză ca fiind inumane, faptul că a fost supusă efectiv unor experimente medicale, atât ea cât şi copilul în vârstă de un an, fără să-şi fi dat acordul şi fără să fi fost informată asupra efectelor tratamentului, totul, spune ea, lăsând urme grave asupra sănătăţii copilului. Ruxandra Toma este psiholog la un spital din Paşcani şi cel vizat în acuzaţiile ei este medicul infecţionist Mihnea Hurmuzache. În scenă a intrat inclusiv Direcţia de Sănătate Publică (DSP), care ar fi întârziat prelucrarea probelor privind testarea, în condiţiile în care mama tremura pentru viaţa copilului ei, dar şi Spitalul Municipal de Urgenţe Paşcani. Mama susţine că în urma „aventurii cu COVID 19”, cel mic a rămas cu sechele de comportament, dar şi probleme neurologice a căror explicaţie certă deocamdată nu o are. În plus, acuză ea, a fost externată „cu forţa” de acelaşi medic, fără să ceară în mod expres asta, şi la 8 zile în loc de 10, cât prevede protocolul. Povestea familiei ei este, de câteva zeci de zile, o experienţă cumplită şi traumatizantă, prin care nu şi-ar dori nimeni să treacă vreodată. Cazul ridică şi unele grave şi mari semne de întrebare. Cum a ajuns psihologul Ruxadra Toma să facă plângere penală din cauza tratamentului aplicat de medic în spital, pe larg, în rândurile de mai jos.

Ruxandra Toma este de profesie psiholog la Secţia de Îngrijiri Paliative din cadrul Spitalului de Urgenţe Paşcani. Soţul, Victor Toma, este autopsier la aceeaşi instituţie medicală. Nu ştie nimeni cine a adus virusul în familie, cert este că primul care a cedat în faţa bolii a fost capul familiei. Se presupune, deşi ancheta epidemiologică nu specifică acest lucru, că Victor Toma ar fi luat virusul de la muncă. “Să începem, cu într-o zi... Într-o zi, pe înserat, soţului meu i s-a făcut brusc rău, şi a accesat servicul de urgenţă. COVID. Buuun. Şi a început haosul, şi cele mai negre temeri ale mele au prins viaţă. Ca atunci când te uiţi la un film horror şi te trezeşti jucând în el împotriva voinţei tale”, a spus Ruxandra Toma.

Asta se întâmpla pe 21 iunie. Două zile mai târziu, apar simptomele la Alexandru, la cel mic: un an şi 4 luni. “Copilului meu i se face rău, cu febra înaltă, vărsături, diaree, cianoză, tremur... o imagine oribil de privit”, a mai spus Ruxandra. Din acest moment începe calvarul. “Am sunat la CPU, la Paşcani, unde mi s-a spus să trimit pe cineva sau să vin eu să iau un test pentru copil. Deşi le-am spus că sunt contact direct cu cineva confirmat şi nu pot ieşi din casă, mi s-a răspuns printr-o întrebare retorică: chiar nu vreţi să vă testaţi? Copilul avea 39 de grade. Am închis telefonul”, a spus Ruxandra. La scurt timp a venit telefonul de la DSP Iaşi. Persoana de la capatul firului ştia deja de cazul confirmat din familie şi punea întrebări strict de anchetă, gen “de unde credeţi că a luat soţul” sau “v-aţi întânit cu cineva în ultima perioadă?”.

De starea copilului relatată, nimic. În cele din urmă, la ora 11, reprezentanţii de la DSP au ajuns acasă la familia Toma pentru prelevare de probe. “Nu mă pot opri să nu observ spaima din ochi pe sub ochelarii de plastic aburiţi. Păstrăm distanţa, ne recoltează în pragul uşii, spre disperarea şi angoasa celor doi domni care făceau curat pe casa scării şi pe care nu i-am mai văzut în ziua aceea”, a mai povestit Ruxandra Toma.

În jurul orei 20,30, în aceeaşi zi, pentru că celui mic îi creştea febra, Ruxandra a sunat disperată la medicul pediatru şi apoi a solicitat o ambulanţă pentru a merge la Spitalul Muncipal Paşcani, precizând că sunt contacţi ai unei persoane confirmate pozitiv. Victor Toma se afla deja internat la Iaşi. Ajunşi la spital, mama a aflat că trebuie să stea internată cu copilul în izolator, pentru că lipseau rezultatele de la test. “Am aşteptat rezultatele până în jurul orei 14, când am sunat reprezentantul DSP. De la capătul telefonului mi s-a spus că se cunoşate faptul că există un copil cu simptome şi că speră ca testul să fie făcut cât mai repede. A intervenit chiar şi medicul de familie care le-a comunicat că, dat fiind faptul că băiatul se încadrează în tabloul de caz, nu trebuie să stăm 7 ani până la verdict”, a spus Ruxandra.

Au rămas la izolator

Cu toate intervenţiile, situaţia celor doi a rămas aceeaşi: la izolator, fără nicio certitudine că sunt sau nu pozitivi. “Când am văzut că se făcuse ora 20, am sunat din nou la DSP, dar nu mi-a mai răspuns nimeni. Am încercat să iau legătura cu medicul care a realizat ancheta epidemiologică a soţului, dar nici aici nu am avut succes. Am accesat numerele de telefon care se găsesc la capitolul COVID, dar tot degeaba”, a mai spus Ruxandra. În cele din urmă, mama a apelat numărul postat pe site-ul DSP ca fiind de dispecerat non-stop. ”Am dat zece telefoane, care se pot vedea pe desfăşurător. Ori suna ocupat, ori nu mă auzeau. Am vorbit 12 minute într-un sfârşit cu un domn care mi-a precizat că nu voi avea rezultatele în acea seară pentru că la DSP se lucrează opt ore pe zi. În disperare, l-am întrebat că cine răspunde dacă copilul meu moare. De la cealaltă parte a telefonului, vocea masculină mi-a spus că ar trebui să mă calmez pentru a susţine copilul şi să mă obişnuiesc cu ideea că am făcut tot ce să putea. Am crezut că înnebunesc la răspunsul ăsta”, a mai povestit Ruxandra.

“Experimente“: kaletra la un asimptomatic care nu trebuia să primească nimic

Femeia l-a avertizat pe cel de la capătul firului că din acest moment va discuta cu organele de anchetă. De altfel, Ruxandra a depus pe data de 8 iulie o plângere la Parchet, în care face un rezumat al poveştii COVID 19 , mamă şi fiu. Ce acuză Ruxandra Toma? “Consider că a fost vorba despre un atentat la viaţa minorului şi a mea prin întârzierea rezultatelor medicale de către DSP, aspect care ar fi putut contribui la agravarea stării de sănătate a copilului, ca urmare a neexistenţei unui diagnostic”, se arată în plângere. Este vorba de 30 de ore de aşteptare a rezultatelor de la testele PCR. Tot în aceeaşi plângere, Ruxandra precizează că demersul medical de la Spitalul de Boli Infecţioase a fost “un atentat la viaţa minorului şi a mea prin administrarea medicaţiei şi a condiţiilor de spitalizare”. Mai exact, Ruxandra consideră că s-au făcut “experimente medicale” atât în cazul ei, cât şi în cazul băieţelului.

“Pe parcursul internării mi s-a administrat tratament cu kaletra şi anticoagulant, fără ca eu să am simptome. De asemenea, s-a administrat kaletra şi copilului. Nu cunosc procedurile medicale, dar fiului meu nu i s-a făcut nicio radiografie, nu i s-au făcut analize dar i s-a administrat un tratament despre care nu am fost informată asupra efectelor secundare pe termen mediu sau lung. De aceea, consider că au fost experimente medicale, subliniez, fără acordul nostru”, a mai spus Ruxandra Toma. În mod normal şi legal, în cazul internării într-o unitate medicală care nu este unitate medicală de psihiatrie, în cazul administrării unui tratament, pentru orice pacient, mai ales când este vorba despre minori, trebuie să existe un acord semnat de părţi. Ruxandra Toma a spus că acest acord nu a fost solicitat, şi nici nu există.

Dacă depăşea numărul de vărsături din protocol, trebuia să bată în geam

În cazul tratamentului primit, Ruxandra a povestit despre efectele kaletrei (antiviral dat la formele medii şi medii spre grave) în cazul unui pacient asimptomatic, aşa cum a fost şi este ea, pacient caruia, conform protocolului stabilit de Ministerul Sănătăţii, nu i se administrează de fapt niciun medicament. “Mi s-a solicitat gradul de escartare. Adică, dacă am mai multe vărsături, să bat în geam ca să vină asistenta. La rândul meu, am întrebat dacă există vreun protocol privind numărul de vărsături, şi mi s-a spus că da, fiecare medic are un număr de vărsături la care se intervine. În aceste condiţii, nu am mai spus nimic, am continuat să suport starea mea de rău. Deşi eram asimptomatică, am continuat să iau kaletra, gândindu-mă că nu pot ieşi eu pozitivă din spital şi cel mic negativ. Adică, chiar dacă efectele au fost dure, le-am suportat în speranţa de a ieşi”, a mai spus Ruxandra.

Dar ea trebuia să aibă grijă şi de copil. “Le-am spus că trebuie să fiu aptă fizic pentru a avea grijă de copil. Şi mi s-a răspuns: «gândim la fel». Le-am spus însă că tratamentul aplicat pune în pericol acest aspect, dar mi s-a răspuns «se poate şi mai rău»“, a mai menţionat Ruxandra în plângerea formulată la Parchet. În plus, în dosarul medical al copilului, tratamentul pare a fi mult mai lung, cantitativ, inclusiv perfuzii cu glucoză. “În afară de kaletra sirop care i s-a administrat trei zile, deşi sunt trecute opt zile, nu a primit nimic. Doar smecta indicată de ei şi dată de mine, din cauza scaunelor dese şi subţiri. Nu i s-a pus branulă pentru că este plinuţ şi prin cele trei perechi de mănuşi nu îi simţeau vena. Eu am primit o singură noapte o perfuzie cu glucoză”, a mai spus Ruxandra Toma.

“Pe medicul curant, domnul Mihnea Hurmuzache, l-am văzut doar la internare şi externare”

Unde însă sunt semne de întrebare că s-ar fi greşit din punct de vedere medical? Ruxandra Toma nu a semnat niciun acord de internare la „Infecţioase” , nici pentru ea, nici pentru fiul ei, în condiţiile în care şi pe buletinul de analiză PCR se precizează că cei doi nu erau urgenţe medicale. În plus, aşa cum susţine Ruxandra, ea era asimptomatică, deci nu avea niciun rol medicaţia. Mai mult, nu i s-au explicat, susţine ea, efectele adverse, atât pentru mamă, cât şi pentru copil. Lista medicamentelor aplicate băiatului e lungă. După spusele mamei, nu i s-a dat decât trei zile de kaletra sirop, după care s-a întrerupt pentru că acesta nu mai mânca, iar alimentaţia prin intermediul perfuziilor nu a fost posibilă. A subliniat faptul că nu şi-a dat niciun acord cu privire la tratament, atât pentru ea, cât şi pentru copil. Mai mult, Ruxandra a intrat asimptomatică, dar a fost trecută ca având o formă uşoară de boală, a fost externată după opt zile de stat la Spitalul de Infecţioase şi două la Spitalul Paşcani ca fiind cu formă medie, ceea ce protocolul de externare la momentul respectiv nu prevedea acest lucru. Cu toate astea, medicul curant a semnat foile de internare şi externare atât la ea, cât şi la copil.

„Medicul curant, după foile de internare/externare, este domnul Mihnea Hurmuzache. Eu i-am văzut ochii la internare şi externare. În rest, la vizită nu a fost decât doamna doctor Ghibu şi doamna doctor Grădinaru. Ţin minte că la externare, când ne-au fugărit din spital, domnul Hurmuzache ne-a spus atât, fără eroisme, să stăm izolaţi, fără a preciza cât. Pe foaie nu se specifică niciun medicament şi nici dacă ar fi vorba de o reinternare. Atât ne-au recomandat, ca după 30 de zile, să venim la un control. L-am întrebat că, în cazul în care cel mic are o fractură, fiind pozitiv, ce fac? Mi-a spus că nu mai am treabă cu Infecţioasele. Nici când ar trebui să repetăm testarea nu mi-a spus”, a adăugat Ruxandra. Medicul Mihnea Hurmuzache a afirmat însă contrariul în ceea ce priveşte vizitele la cei doi pacienţi. “Am fost de câteva ori la ea în vizită şi nu a fost niciun fel de conflict între noi, ba mai degraba o relaţie extrem de civilizată, bilateral. Chiar ne-am gratulat la plecare. Dacă se doreşte o nouă mizerie în relaţia medic - pacient, atunci să-i dăm bice. E un moment ciudat în relaţia medic - pacient, care de aici încolo va deveni periculos!”, a transmis medicul Hurmuzache.

Îşi spăla copilul într-o chiuvetă care se igieniza o dată pe zi

Ruxandra Toma a mai scris în plângere şi de condiţiile de internare de la spital. “Am fost internată involutar, încuiată la etaj, fără posibilitatea de a ieşi sau a ne aproviziona. Am solicitat un blender sau aparat de tocat întrucât copilul meu nu mânca mâncarea întreagă, ci este în perioada de învăţare a masticaţiei corecte şi a diversificării (…) Am suportat călduri de peste 30 de grade. Aerisirea se făcea doar deschizând uşile şi geamurile, ceea ce provoca un curent imens (…) Tricoul copilului era lac de apă. De altfel, a făcut o erupţie pe corp care mi s-a spus că este din cauza căldurii, dar nu s-a făcut nimic în sensul ăsta (…) Nu se poate să îţi speli copilul într-o chiuvetă care deserveşte multe persoane şi care nu e igienizată decât o dată pe zi”, a mai scris în plângere Ruxandra Toma.