Plansul e un tip de terapie care nu te costa nimic si iti aduce doar beneficii

De fiecare data cand suntem prea stresati, cand nu am reusit sa obtinem ceva, cand am pierdut pe cineva drag simtim nevoia sa plangem. Plansul e un raspuns natural la o multime de emotii. Poti plange cand esti trist, cand esti frustrat, cand esti foarte bucuros, dar si cand esti foarte suparat. Desi multa lume incearca sa nu planga si sa para destul de puternica, plansul este si un medicament pentru corpul nostru. Cu cat reusim sa plangem mai des, cand simtim nevoia, cu atat vom fi mai linistiti si mai stabili din punct de vedere psihic.

Copiii folosesc plansul pe post de semnal de alarma atunci cand li se intampla ceva sau cand vor ceva. Mai tarziu plansul devine o modalitate de descarcare si o supapa pentru sistemul nervos. Plansul poate fi de doua tipuri: unul care „dezamorseaza” si unul care exprima un sentiment prea puternic, apare in situatii cand suntem extrem de bucurosi ca ni s-a intamplat ceva, de exemplu.

Statistic femeile plang mai mult decat barbatii. Poate si pentru ca au emotii mai puternice, pentru ca sunt ceva mai implicate in relatii, in activitatile zilnice. Interesant este ca oamenii sunt singurii care plang cu lacrimi. Lacrimile pot fi bazale, speciale pentru a mentine ochii umezi, reflexe, atunci cand apare un factor iritant la nivelul ochilor si emotionale, atunci cand avem anumite emotii mai puternice-aceste lacrimi au un continut mai mare de hormoni asociati stresului.

De foarte multe ori ni s-a intamplat sa evitam sa plangem pentru ca plansul e vazut ca un semn de slabiciune, mai ales daca esti barbat. Insa refuzand sa plangem si sa ne descarcam nu vom avea acces la o serie de avantaje pe care ni le aduce plansul. Care ar fi acestea?

Plansul ne calmeaza. Reusim sa ne tinem in frau emotiile puternice, nu mai suntem atat de agitati, sistemul nervos nu mai e atat de iritat. Cand plangem eliberam si toate tensiunile si frustrarile acumulate, de multe ori insotim plansul cu explicatii, cu discutii, comunicam ce nu ne convine. E un fel de eliberare dupa o perioada lunga in care am tot acumulat lucruri ce nu ne-au convenit. Organismul nostru si sistemul nervos au nevoie de asa ceva mai ales daca suntem mereu stresati si incercam sa facem orice ca sa ne mentinem pe linia de plutire.

Plansul ne ajuta sa primim suport din partea celor din jurul nostru. E un fel de semnal de alarma pentru cei din jur, care vor trebui sa actioneze imediat si sa discute cu noi, sa ne asculte in timp ce ne descarcam. Odata ce am inceput sa plangem orice persoana din jur va reactiona imediat si va incerca sa vada de ce a aparut aceasta reactie, ce s-a intamplat. Plansul rezolva de multe ori si multe neintelegeri, e si un bun mediator in relatiile care nu mai functionau.

Plansul e cel mai bun medicament pentru durere. Pe langa faptul ca ne calmeaza, plansul duce la eliberarea de oxitocina si endorfine. Aceste substante ne fac sa ne simtim bine instantaneu si ajuta la tratarea durerii fizice si emotionale. Daca ai observat cu atentie ce se intampla dupa o sesiune de plans ai vazut ca te simti eliberat si esti gata sa o iei de la capat odata ce ai trecut de aceasta pasa proasta din viata ta. Plus ca nu mai esti stresat, poti sa privesti cu o claritate mai mare realitatea din jur.

Plansul te ajuta sa adormi mai usor. La bebelusi stim sigur ca plansul are un efect calmant si ii ajuta sa adoarma mai usor. Si la adulti se poate aplica acelasi principiu. Motivul e simplu: te calmezi dupa ce plangi, nu mai esti stresat, te simti bine si scapi si de orice fel de durere. Studiile facute pe adulti urmeaza sa valideze sau nu aceasta ipoteza. Momentan avem doar studii realizate pe bebelusi.

Plansul protejeaza ochii. In lacrimi gasim un lichid numit lizozima, care poate omori orice fel de bacterii prezente in zona ochilor. Lizozima are proprietati puternic antimicrobiene, putand sa reduca chiar si riscul asociat cu prezenta antraxului aproape de ochii nostri.

Plansul poate imbunatati vederea. Lacrimile bazale, care sunt eliberate de fiecare data cand clipim, pastreaza ochiul irigat si previne uscarea membranelor mucoase. Efectul lubrifiant al lacrimilor ajuta foarte mult vederea, ochiul nu mai face efort atat de mare ca sa poata percepe realitatea din jur.

