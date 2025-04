Planul secret al lui Trump? „Criză generalizată și vremuri de pus mâna pe teritorii și resurse vitale” – opinia unui fost premier

„Trumpiștii consideră că, odată cu schimbările climatice, dar și creșterea numărului populației, accesul la resurse și supraviețuire va fi foarte limitat. Acum e timpul de luptat pentru reziliență, de pus mâna pe teritorii și resurse vitale, inclusiv infrastructura critică, porturi, aeroporturi. De produs TOT ce consideră critic în țara păzită de oceane”, scrie Ion Sturza pe pagina sa de socializare.

„Nimic nu învățăm din istorie. La începutul anilor ’30, tarifele mari au dus la marea depresie și, respectiv, al doilea război mondial. Tare aș vrea să cred că lucrurile de data aceasta vor merge altfel. Sunt țări și țări, mult mai raționale decât SUA, China, Japonia, Canada, UK…

Apropo, produsele din Rusia și Belarus nu sunt impozitate. Deși ar fi un gest măcar simbolic, dacă nu practic.

Dar în realitate nu despre aceasta este treaba. Deși pare neverosimil, dar ar trebui de discutat despre ideologia care stă la baza acestor mișcări puțin spus „ciudate”. Trumpiștii consideră că, odată cu schimbările climatice, dar și creșterea numărului populației, accesul la resurse și supraviețuire va fi foarte limitat. Acum e timpul de luptat pentru reziliență, de pus mâna pe teritorii și resurse vitale, inclusiv infrastructura critică, porturi, aeroporturi. De produs TOT ce consideră critic în țara păzită de oceane.

Ce facem cu ceilalți locuitori ai planetei? Să moară de foame și boli. Să degradeze fizic și psihic. Astfel, „planeta” se va recalibra.

Pare fantasmagorie, horror? Nu! Este filosofia celor care sunt astăzi majoritari în administrația Trump. El este doar un narcisiac care vrea să intre în istorie ca președintele care a schimbat traiectoria lumii.

Dar…

Eu sunt convins că cineva exagerează. Reziliența lumii este mult mai mare decât gândesc unii. Europa are un PIB echivalent cu cel american și este autosuficiență. China tot pe acolo. Alte țări se orientează spre alte „oceane”.

În SUA apar falii mari. Când votanții vor vedea prețurile noi pe rafturi, și nu numai la ouă, vor spulbera toată MAGA cu tot cu „ideologii”.

Trăim vremuri, cum să zic, ah…

Răbdare și tutun. Mai aproape de barca europeană și vom trece furtuna cu bine. Cei mici sunt mai adaptivi. Ei nu au multe de pierdut. Totul va fi bine!”, scrie fostul premier Sturza.

„Bursele sunt în cap. Urmează recesiunea. De astăzi lumea se va schimba”

O altă perspectivă este oferită de un cunoscut și foarte urmărit analist economic, om de afaceri român din zona IT care are afacerile peste Ocean, și care postează pe ețelele sociale analize foarte pertinente pe pagina „Reportaje is Back”. Iată ce spune acesta:

„Bursele sunt în cap. Urmează recesiunea. De astăzi lumea se va schimba. Așa cum știți SUA au impus tarife UE și nu doar UE ci întregii lumi. America o ia pe drumul ei. Un pic de matematica pe scurt:

– importuri SUA din UE 605.8 miliarde

– importuri UE din SUA 370 miliarde

La prim a vedere te ia și plânsul pe umărul săracilor americani doar ca nu e chiar asa. Acesta este deficitul de bunuri. Dar ce facem cu serviciile sau cu industria militara.

– 188 miliarde extrage SUA anual din UE prin companii gen Google și Meta si alte companii plus servicii financiare

– doar anul trecut comenzile de echipamente militare din UE către SUA au fost de 343 miliarde.

Dacă le adunam și pe astea rezulta ca de fapt SUA are un excedent cu UE de 160-188 miliarde. Cifrele nu pușcă pentru ca în zona miliaara e un pic neclar. S-ar putea sa fi comenzile mult mai mari. Am pus minimul.

De aceea chestia asta cu deficitul e un bullshit. Și uite asa ajungem la întrebarea DE CE? De ce fac americanii asta. Ok, cu China au deficit. Asta e clar, la fel cu Vietnam. Dar realitatea crunta este ca nu poți produce tu totul în tara. Noi îl mai știm pe unul care a încercat și făceam foamea pe la cozi în România. Pai ce vor face americanii? Vor produce ei blugii cu 20 USD pe ora în loc de 0.5 USD pe ora cât câștiga un vietnamez? Cu anumite tari ai inevitabil deficit ca nu exporti în Guiana produse în funcție de câte banane cumperi.

De ce?

Din punctul nostru de vedere este o recesiune provocata. Trump vrea recesiune la nivel global. Este un fel de atac economic la adresa lumii. Are impresia ca din haosul creat SUA va ieși mult mai bine. De aceea dacă vedeți toate declarațiile din UE, China, Japonia, Coreea, toate vorbesc de un atac economic.

Este SUA contra întregii lumi, proiecția unei lumi distopice condusa de un boșorog și de grupul de oligarhi dark din jurul lui.

Recesiunea asta care duce dolarul în cap, împreună cu surplusul de bani generat imediat de noile taxe crede ca va ajuta economia Americii sa iasă din problema deficitului enorm. Întrebarea este cine va mai cumpăra bonduri SUA de acum.

Nu ne dam seama pe deplin de consecințe acum. Este o bomba nucleara economica ale cărei efecte nu le poate anticipa nimeni.

Noi credem ca este începutul recesiunii în lume, Europa dar mai ales România.

Pune-ți-va centurile în România. Suntem pe buza prăpastiei și după alegeri va începe show-ul.”

Revenind, fostul premier moldovean ace și o scurtă analiză a situației din țara sa:

„Tarife, zici… Moldova va plăti tribut lui Trump – 31% la import în SUA. Exporturile noastre către yankei sunt mai mult simbolice.

În anul 2023, Republica Moldova a exportat către Statele Unite ale Americii mărfuri în valoare totală de 61,64 milioane de dolari SUA. Această sumă reprezintă o mică parte din totalul exporturilor moldovenești, care au însumat 4,049 miliarde de dolari SUA în același an.

Principalele categorii de produse exportate în SUA au fost:

Preparate alimentare din legume, fructe și nuci: 25,95 milioane de dolari;

Băuturi, alcool și oțet: 11,28 milioane de dolari;

Materiale plastice: 10,85 milioane de dolari;

Articole de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croșetate: 2,11 milioane de dolari;

Produse pe bază de cereale, făină, amidon, lapte: 1,65 milioane de dolari.

Probleme mari pot apărea la exporturile de componente automotiv către EU. Aici suma este de peste 700 milioane de EURO. Țările EU au fost tratate “prietenește”, “doar” 20%. În plus, și asta e noutatea, Trump vrea ca moldovenii să preia emigranții expulzați din SUA. Aha, amuși, dedea Sam. Aberație marca MAGA”.

