Planuri de 314 milioane lei pentru „Iașul de după blocuri”, dar și pentru extinderea unor școli și licee. Ordine de zi cu proiecte grele la ședința Consiliului Local de mâine

Cererea de finanțare va fi depusă în aceste zile, dacă vor fi de acord consilierii locali convocați în ședință extraordinară.

Pentru consilierii locali, săptămâna începe cu o ședință extraordinară și se încheie cu cea ordinară a lunii octombrie. Întrunirea de mâine a fost convocată pentru ca aleșii să încuviințeze solicitarea finanțării europene pentru ai multe proiecte de investiții. Valoarea totală a acestor obiective este 314,5 milioane de lei, iar sursa de finanțare vizată este Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Proiectele au fost împărțite în trei categorii. „Iașul de după blocuri este orașul nostru” cuprinde șapte obiective de investiții. Dacă vor fi acceptate la finanțare, ieșenii vor vedea spații întinse dintre blocuri, cu suprafețe cuprinse între 2.804 și 21.584 mp, reamenajate în totalitate.

Primul parc din Iași pentru câini

Dotările prevăzute sunt cele obișnuite unui parc – bănci, masă tablă de șah și scaune, leagăne, tobogane – dar va exista și un parc chinologic, prevăzut în spațiu de pe bd. Regele Ferdinand, cu dotări caracteristice (obstacol de sărituri, punte de echilibru, slalom, tunel etc.).

Primăria are în vedere următoarele locuri rezidențiale din oraș:

În cartierul Alexandru cel Bun, în apropierea pasajului pietonal spre Gara Mare, în spațiul delimitat de Șos. Națională, str. Bistrița și Grădinița 25, (5.105 mp)

În Dacia, în zona Zimbru, aria cuprinsă între străzile Sarmizegetusa, Strămoșilor, Aleea Ștefan Procopiu și bd. Dacia (21.584 mp)

Bd. Regele Ferdinand – zona blocurilor vechi B1-B6 de la Biserica Lipovenească până în spatele Palas Campus (12.410 mp)

Bd. Regele Mihai, în zona complexului comercial și a blocurilor din jur din dreptul Podului Trancu (11.135 mp)

Un colț al intersecției bd. Cantemir (dinspre Gara Internațională) cu Șos. Națională (dinspre Podu-Roș) (4.605 mp)

Zona primului rând de blocuri din spatele Bisericii Sf. Tereza a Pruncului Isus, situat între șos. Nicolina și Al. Tudor Neculai (2.804 mp).

O șansă și pentru Lacul CUG 2

Valoarea estimată pentru reamenajarea celor 5,75 de hectare de teren (în total) este de aproximativ 55 milioane de lei. În aceeași categorie („O regiune durabilă, prietenoasă cu mediul. Infrastructură verde în zonele urbane”) va intra și amenajarea malului Lacului CUG 2. Cu o valoare estimată de 16 milioane de lei, acest proiect presupune construirea de rampe și alei pietonale, dotarea zonei cu iluminat public, bănci, un turn de belvedere, scări și podeste (platforme), debarcader – toate acestea în partea dinspre șos. Nicolina.

Pentru o regiune educată

Al doilea pachet de proiecte se referă la „Investiții în clădirile publice, în vedere creșterii eficienței energetice”. Lista cuprinde instituții, cămine și săli de sport școlare de la Colegiile Tehnice „Gh. Asachi”, „Dimitrie Leonida” și „I.C. Ștefănescu”, de la Liceul „Al.I. Cuza”, precum și grădinița Liceului „Waldorf”. Valoarea întregului pachet este 112,36 milioane de lei.

„O regiune educată” este numele apelului prin care Primăria Iași încearcă să obțină 131,7 milioane de lei, de data asta pentru extinderi sau construcții noi. Astfel, pentru extinderea spațiilor de învățământ candidează Școlile gimnaziale „Veronica Micle” și „Nicolae Iorga”, precum și Liceul „Dimitrie Cantemir”. Acesta din urmă va avea partea leului, 44,5 milioane de lei, adică mai mult de o treime din întreaga finanțare a acestui pachet, pentru că vizează inclusiv spații pentru activități sportive în aer liber. Școala „Otilia Cazimir” este propusă și pentru extindere, și pentru construirea unei săli de sport, în vreme ce Școala „Gh.I. Brătianu” va avea o sală de sport nouă. Pe listă se află și construirea unei creșe pe șos. Voinești, proiect evaluat la 22,45 milioane de lei.

Ședința extraordinară a Consiliului Local va avea loc marți la amiază, la ora 14.30, pentru că solicitarea de finanțare pentru aceste proiecte trebuie să fie depusă la începutul săptămânii.

