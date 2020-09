Planurile CFR Călători - aplicație mobilă, trenuri Intercity chiar și spre Iași

CFR Călători spune că încearcă să se modernizeze. Parcul de vagoane a crescut cu 200 față de acum un an, numărul va mai crește și se are și în vedere introducerea și unor trenuri Intercity. Compania spune că lucrează și la o aplicație de smartphone, iar în curând se va petrece în trenuri o schimbare care deja este de ani buni la alte companii: controlorii vor putea tipări bilete în tren. Că mai sunt multe de făcut o arată și faptul că în iunie 2020 a ieșit din uzină prima locomotivă modernizată în ultimii zece ani, iar compania promite că vor fi modernizate 40 de locomotive electrice, din care șapte vor putea fi folosite până la final de an.