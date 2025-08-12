Plecăm cu lenjerie și prosoapele de acasă în vacanță? Sfaturile dermatologului ieșean Corneliu Dobre

Unii ieșeni obișnuiesc să își ia cu ei în vacanță, de la lenjerie până la prosoape, din teama de a nu se expune la riscuri de igienă. Dermatologii din Iași îi îndeamnă însă să fie mai relaxați, deoarece pericolele nu sunt atât de mari.

Medicul primar dermatolog Corneliu Dobre recomandă totuși o minimă prudență atunci când alegem cazarea. El spune că este suficient să verificăm recenziile unității și să ne asigurăm că, pe lângă spălare și uscare, se folosește și fierul de călcat, procedură care elimină eventualele microorganisme și asigură un nivel ridicat de igienă.

„Este absurd”

„Dacă alegi o unitate de cazare lăudată pentru curățenie și care respectă standarde similare cu cele de acasă, este absurd să consideri că trebuie să îți aduci propria lenjerie. Acasă, de regulă, lenjeria de pat se schimbă la două-trei zile sau chiar o dată pe săptămână. Din experiența mea, în Grecia, în locurile unde am fost găzduit, prosoapele erau schimbate zilnic, fără ca prețul cazării să fie mare. În alte locuri, schimbarea prosoapelor se făcea cel mai rar la trei zile, iar lenjeria de pat era schimbată întotdeauna la trei-patru zile”, a precizat medicul.

Medicul subliniază importanța unei discuții cu proprietarul locuinței pe care urmează să o închiriem, pentru a afla la ce interval de timp se schimbă lenjeria și prosoapele și dacă se folosește fierul de călcat, procedură care ajută la eliminarea tuturor paraziților.

Cât de important este să călcăm lenjeria?

„Anumite tipuri de paraziți se distrug doar la temperaturi de peste 150°C, cât atinge fierul de călcat, sau la aproximativ 180°C, în cazul unei prese de călcat. Dacă lenjeria este doar spălată și uscată, fără a fi călcată, riscul de contaminare poate rămâne. De aceea, nu este necesar să cărăm lenjeria de acasă atunci când putem întreba proprietarul unității de cazare dacă folosește fier de călcat sau presă de călcat. Multe locuri de cazare dispun deja de astfel de echipamente, ceea ce ne asigură că nu vom avea probleme”, a specificat dr. Dobre.

