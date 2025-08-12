Plecare cu scandal de la Galatasaray. Alvaro Morata acuză conducerea în mesajul său de adio de la club: „În viaţă există principii care nu trebuie încălcate”

„Angajamentele luate nu au fost onorate, în măsura în care nu am avut de ales decât să renunţ la o parte din salariul meu şi la celelalte drepturi contractuale pe care le dobândisem jucând aici”, a afirmat Morata.

„Pentru mine, în viaţă ca şi în muncă, există principii care nu trebuie încălcate niciodată, cum ar fi respectul pentru drepturile fiecărui individ”, a insistat atacantul central al La Roja (86 de apariţii, 37 de goluri).

„A nu recunoaşte şi a nu plăti ceea ce se cuvine este, în opinia mea, inacceptabil şi contrar valorilor de corectitudine şi profesionalism în care cred”, a adăugat fotbalistul spaniol.