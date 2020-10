Plesk vs cPanel: Ce panou sa alegi atunci cand achizitionezi un pachet de gazduire web! (P)

Panoul de control este una dintre cele mai importante caracteristici ale unui serviciu de gazduire web. Acest instrument iti permite sa administrezi orice website personal dupa bunul plac si sa faci modificarile dorite, fara sa fie nevoie sa detii aceleasi cunostinte precum cele ale unui webmaster sau developer. Cu toate ca exista numeroase variante ale acestui serviciu, cele mai populare optiuni sunt Plesk si cPanel. Iata care sunt diferentele intre acestea si cum sa alegi solutia potrivita pentru nevoile tale!

Compatibilitatea cu sistemele de operare

cPanel a fost dezvoltat in mod initial pentru a functiona pe servere Linux. Din acelasi motiv, este compatibil si cu distributii ale acestui sistem, cum ar fi CentOs sau RedHat. Acest panou a aparut in 1996 si a fost apreciat de utilizatori inca de la inceput, iar in prezent este utilizat de milioane de site-uri si functioneaza si pe servere Unix.

Plesk a fost lansat in 2001, iar cea mai recenta versiune a acestui panou pentru servere de gazduire web are peste 100 de extensii si este disponibila in varianta Web Admin sau Web Pro. Precum cPanel, este utilizat pe o gama larga de sisteme Linux. Avantajul panoului Plesk consta, insa, in faptul ca este compatibil si cu sistemele Windows.

Interfata meniului

Tabloul de bord de la cPanel iti permite sa accesezi baza de date, fisierele personale, domeniile si adresele de email asociate. Interfata sa este impartita in mai multe sectiuni, care sunt grupate de sus in jos, fara sa existe un meniu lateral. Acest panou este usor de personalizat si apreciat de catre furnizorii care doresc functii evidentiate pentru clientii lor.

Meniul principal de la Plesk este situat pe partea stanga, iar design-ul este asemanator cu cel de la sistemul Wordpress. Exista butoane pentru administrarea abonamentelor sau gestionarea clientilor, iar modulele “vizionare rapida” sunt plasate in centrul paginii ale serviciului de gazduire web si se pot modifica dupa bunul plac. In aceasta zona poti atasa date cu privire la ansamblul sistemului sau alte elemente relevante pentru analiza si cresterea afacerii. Interfata este standard, insa utilizatorii considera faptul ca acest panou raspunde mai bine la comenzile simultane.

Functiile si securitatea

Ambele panouri ofera functiile necesare pentru instalarea aplicatiilor, gestionarea bazelor de date si configurarea DNS. Pe langa acestea, ti se ofera posibilitatea de creare a backup-urilor, rularea protocolului FTP si gestionarea fisierelor. In acelasi timp, primesti rapoarte in privinta utilizarii resurselor si a limitelor disponibile.

Cu toate acestea, nivelul de securitate functioneaza intr-un mod diferit. Daca alegi cPanel, este important sa ai inclus in pachetul de gazduire web un certificat SSL si protectie anti-DDoS. Suita de securitate Plesk include instrumente precum integrarea directa activa, prevenirea intrusilor fail2ban si filtrarea mesajelor de tip spam.

Care este cel mai bun panou?

cPanel si Plesk sunt panouri de control la fel de exceptionale! Indiferent ce fel de website detii, acestea permit o administrare simpla si nu este necesar sa detii o serie avansata de cunostinte. De aceea, alegerea se poate face in functie de preferintele personale. In multe cazuri, aceasta decizie este restrictionata de sistemul de operare si pachetul de gazduire web pe care decizi sa-l achizitionezi.