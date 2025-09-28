Plimbare prin „cimitirul elefanților”. Fără să strălucească, Poli a trecut lejer de CS Tunari și a urcat pe loc de play-off

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Șeroni, A. Dumitru (76 Ruben Silva) – Vidakovic (76 Cestor) – Hrib (65 Ferhaoui), Ghindovean (76 R. Gligor), R. Farcaș, Ștefanovici – Tiehi (52 Alounga).

Antrenor: Anthony „Tony” Da Silva.

Tunari: Moroz – Pîrcălabu, Stănică, R. Grigore, V. Tudorache (67 Spătaru) – Gyorgy (46 Panțîru), N. Roșu (76 R. Stanciu), Țegle, Hlistei (67 Plumbuitu) – Cl. Dragu (76 Ad. Bălan), Budescu.

Antrenor interimar: Alin Ilin.

Cartonașe galbene: -.

Arbitri: Valentin Naidin; Ștefan Dumitrache, Roberto Ciuraru.

1-0, min. 21: Tiehi a scăpat lejer de marcajul lui R. Grigore, a șutat de la marginea careului, ușor lateral stânga, Moroz a respins spre dreapta, iar Hrib a reluat de lângă Tudorache;

2-0, min. 62: Budescu a executat lamentabil o lovitură liberă din lateral dreapta, Ștefanovici a preluat, a plecat pe un contraatac supranumeric, l-a lansat pe A. Dumitru, care a pasat din lateral stânga spre Ghindovean, ex-craioveanul a șutat de la 8 metri, lateral dreapta și, profitând de o eroare a lui Moroz, a marcat.

Politehnica Iași a confirmat sâmbătă așteptările și s-a impus meritat în Copou în fața unei echipe modeste, a unei comune de 10.000 de locuitori. O trupă fără antrenor principal după demiterea de joi a lui Bogdan Pătrașcu, un „cimitir al elefanților”, cu mulți jucători trecuți prin fotbalul mare care acum arată penibil. Cel mai bun exemplu este supraponderalul Budescu, care a dat o mulțime de pase greșite și, practic, a închis meciul prin eroarea din minutul 62, punctul de plecare al golului doi. În ton cu fostul internațional au fost însă și Ricardo Grigore, Neluț Roșu, Hlistei, Panțîru și Ad. Bălan, umbre ale vremurilor când evoluau la Dinamo, Rapid ori FCSB.

O primă repriză echilibrată

Prima repriză nu a oferit prea multe motive de satisfacție celor 856 de spectatori care au venit pe arena din Copou. Deși a avut inițiativa în start, Poli nu a fost în stare să-și creeze vreo ocazie în primele 20 de minute. Nervozitatea care se instala, treptat, pe „Emil Alexandrescu” a fost temperată de reușita lui Hrib, din minutul 21, apărută după erori elementare ale fundașilor ilfoveni.

Politehnica nu numai că nu a profitat de avantajul luat în fața unei echipe măcinată de probleme interne, care nu a arătat că a meritat să promoveze în vară în Liga a II-a, dar a ajuns să aibă emoții mari la trei minute de la deschiderea scorului. Atunci, Tunari a fost la un pas să egaleze după un corner executat de Budescu la care Fernandez a greșit, Iașul respingând de pe linia porții și având apoi noroc la reluarea proastă a lui Tudorache, din poziție ideală.

Gazdele nu au reacționat nici după avertismentele CS, Moroz șomând până la pauză, interval în care lamentabilul „spectacol” fotbalistic a mai fost colorat doar de un șut de la 40 de metri, din lovitură liberă, trimis de Budescu.

Pe loc de play-off cu -1 în clasamentul adevărului!

Cu avantaj minim la pauză, Poli a jucat deștept în repriza a doua. A lăsat inițiativa unei formații care, pe lângă carențele tehnico-tactice din primul act, a arătat și probleme majore la capitolul fizic, și, profitând de culoarele largi apărute, a contraatacat periculos. Astfel, a apărut și golul de 2-0, marcat de Ghindovean, care a punctat în minutul 62, la două minute după ce Alounga a ratat impardonabil, din careu mic.

Politehnica a mai avut până la final și alte oportunități de a înscrie, însă R. Farcaș (70) și, mai ales, Inglada (84), nu au dus scorul la 3-0.

Cele trei puncte și ajutorul primit din nou de celelalte rezultate au făcut ca Iașul să urce, chiar dacă are -1 în clasamentul adevărului, cel puțin până marți, când are loc ultimul meci al etapei, pe ultimul loc care duce în play-off.

